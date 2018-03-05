غرفة التكنولوجيا تدرس تأسيس مركز للوساطة بين الشركات‎

كشف تامر محمد مدير عام، غرفة تكنولوجيا المعلومات، اليوم الإثنين، عن أن الغرفة تدرس تأسيس مركز للوساطة للفصل في المنازعات بين شركات القطاع وديا أو مع القطاعات الأخري.

وقال إن الغرفة أوشكت علي الانتهاء من المركز، والذي سيضم مجموعة من القانونيين والفنيين، مما يجنب الشركات احتمالات اللجوء إلى التقاضي.

وأوضح أن الغرفة تبحث أيضا التعاقد مع مكاتب خدمات مالية، بمختلف أحجامها لمساعدة الشركات علي مراجعة قوائمها المالية والميزانيات، كما تبحث الأمر ذاته مع مكاتب خدمات الاستشارات البشرية.

وألمح إلي دراسة الغرفة بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” اختيار ٣ – ٤ دول لتنظيم بعثات وزيارات خارجية للشركات الأعضاء وتأهيلها لذلك.

