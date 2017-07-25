غرفة التكنولوجيا تدرس تأسيس صندوق الشركات المتعثرة

محمود جمال:تدرس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات «CIT» بالاتحاد العام للصناعات، تأسيس صندوق لتمويل الشركات المتعثرة.وقال الدكتور حمدى الليثى، نائب رئيس الغرفة، إن الصندوق هو الأول من نوعه بالقطاع، ويستهدف مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة التى تواجه صعوبات مالية لاستكمال أعما

محمود جمال:

تدرس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات «CIT» بالاتحاد العام للصناعات، تأسيس صندوق لتمويل الشركات المتعثرة.

وقال الدكتور حمدى الليثى، نائب رئيس الغرفة، إن الصندوق هو الأول من نوعه بالقطاع، ويستهدف مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة التى تواجه صعوبات مالية لاستكمال أعمالها بالسوق المحلية، ومن المقرر مناقشة آليات عمله ومصادر تمويله خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة قبل نهاية يوليو الجارى، تمهيدا لعرضها على الهيئة العامة للرقابة المالية.

يذكر أن وزارة الصناعة أطلقت مؤخراً شركة رأسمال مصر للمخاطر برأسمال 150 مليون جنيه بمشاركة كلاً من صندوق تحيا مصر ومركز تحديث الصناعة وبنك الاستثمار القومى وشركة أيادى للاستثمار تستهدف تمويل المصانع المتوقفة والشركات المتعثرة وفقاً لبيانات مركز تحديث الصناعة 4200 مصنع ونحو 70 شركة متعثرة.

بحسب قاعدة بيانات هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، فإن 6 شركات تكنولوجيا تخارجت من السوق خلال 2016، ليصل العدد الإجمالي إلى 56 شركة قامت بتصفية أعمالها منذ إنشاء قاعدة بيانات الهيئة فى 2008 وحتى الآن، لأسباب تتعلق بتغيير النشاط، والتعثر المالى، وحدوث خلافات بين مساهميها، ويقدر عدد الشركات القائمة بأكثر من 3 آلاف شركة.

أوضح الليثى لـ«المال» أن الغرفة تعد حاليأ قائمة بأنشطة الشركات الأعضاء لإرسالها إلى اتحاد الصناعات، بهدف دمجها فى بنود القانون الجديد رقم 75 لسنة 2017، الخاص بتعديلات شروط القيد فى السجل التجارى، بحيث تصبح الغرفة هى الجهة المعنية بمنح تراخيص مزاولة أنشطتها.

يشار إلى أن المادة 3 من القانون الجديد الذى صدق عليه رئيس الجمهورية مؤخراً تشترط للقيد بالسجل التجارى الحصول على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة بالنسبة للأفراد والشركات لممارسة نشاط تجارى.

على صعيد آخر، أكد «الليثى» أن صعوبة الأوضاع الاقتصادية الراهنة أجبرت العديد من الكفاءات المؤهلة العاملة بالقطاع للهجرة بحثاً عن فرصة عمل مناسبة، ما أثر بالسلب على المزايا التنافسية لشركات التكنولوجيا .

وأشار إلى أن اجتماع مجلس إدارة الغرفة الأخير أسفر عن طرح عدة مبادرات تستهدف تنمية الطلب المحلى بالتنسيق مع الغرف التجارية، منها عقد سلسلة اجتماعات مع رؤوساء الغرف للتعريف بدور التكنولوجيا فى ميكنة الأعمال، ورفع الإنتاجية والكفاءة التشغيلية، ومن المقرر وضع جدول زمنى لتلك اللقاءات خلال أيام.

يذكر أن عدد الشركات أعضاء الغرفة يصل إلى 1065 شركة، وتستهدف الغرفة زيادتها إلى 1600 شركة خلال الـسنوات الثلاث المقبلة.

كما نظمت الغرفة 8 لقاءات مع الشركات أعضاء الغرف التجارية الأخرى بمشاركة 199 شركة أعضاء ضمن استراتيجتيها لتنمية الطلب التكنولوجى محليًا، و3 مؤتمرات سنوية بمشاركة 145 شركة، وبحضور 2800 زائر، بالإضافة إلى رحلتين ترويجيتين للشركات فى المغرب والرياض، بمشاركة 40 شركة.

