غرفة التكنولوجيا تبحث مع «إيتيدا» زيادة نسبة مساهمة الصغيرة والمتوسطة في المشروعات القومية من 10 إلى 20%

كشف خالد إبراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT بالاتحاد العام للصناعات ، عن إجراء مباحثات مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا لرفع نسبة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة بالقطاع في تنفيذ المشروعات القومية من 10% إلي 20%.

وأكد إبراهيم أن المؤتمر هذا العام سيشهد عقد جلسات بحضور ممثلين عن المجلس الاعلي للأمن السيبراني والبنك المركزي المصري وجلسات للتجارة الإلكترونية والشكوى المالي وحلول من الشركات العالمية لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الغرفة اليوم للاعلان عن تفاصيل المؤتمر السنوي السابع للغرفة وطن رقمي 7 الذي يعقد خلال الفترة من 19 إلي 20 يونيو الجاري تحت رعاية وحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات.

والمح إلي أن الغرفة في انتظار تأكيد حضور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة للمشاركة في فعاليات المعرض ، كما سيشارك ايضا محمد السويدي ممثلا عن اتحاد الصناعات.

ومن جانبه ، أكد احمد السبكي ، عضو مجلس إدارة الغرفة ، ان CIT تجري حاليا استطلاع راي بين الشركات الاعضاء حول المنتجات والحلول المطلوبة داخل الأسواق الأوروبية وبالأخص التكنولوجيات الناشئة خلال المرحلة المقبلة بهدف تنمية أعمال الشركات محليا وخارجيا