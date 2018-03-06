غرفة التطوير: طالبنا بتعديل قانون التمويل العقاري

محمود زكيقال أمجد حسنين، وكيل مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن الغرفة تطالب بزيادة قيمة التمويل العقاري وذلك لزيادة القطاع بصورة كبيرة.وأضاف خلال كلمته في مؤتمر التطوير العقاري، أن الطلب على العقار المصري في الخارج يشهد نموًا كبيرًا خلال الفترة الحالية.وأوضح أنه مع قرار تحر



محمود زكي

قال أمجد حسنين، وكيل مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن الغرفة تطالب بزيادة قيمة التمويل العقاري وذلك لزيادة القطاع بصورة كبيرة.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر التطوير العقاري، أن الطلب على العقار المصري في الخارج يشهد نموًا كبيرًا خلال الفترة الحالية.

وأوضح أنه مع قرار تحرير سعر الصرف ساهم في زيادة الطلب على العقار المصري بالخارج مشيرا إلى أن القطاع يحتاج إلى صدور قانون يسمح بتملك الوحدات السكنية للأجانب.

ولفت إلى أن السوق العقارية تشهد نموا كبيرا في الفترة الأخيرة ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة زيادة في حجم المبيعات.