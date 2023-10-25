غرفة التطوير العقاري تشارك في الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة

أعلنت غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية عن خطتها للمشاركة في فعاليات معرض “الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة”، والذي ينطلق خلال الفترة من 28 وحتى 30 أكتوبر الجاري في مركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية، ويشارك فيه كبريات الشركات المتخصصة.

أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس شعبة الاستثمار العقارية باتحاد الغرف التجارية، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا قويًا للتنمية العمرانية الشاملة، والتي تتضمن محاور متنوعة ما بين تنمية صناعية وزراعية وعقارية وسكنية بالإضافة لمجالات متعددة أخرى.

مشاركة الغرفة

ويأتي انطلاق هذا المعرض في ضوء تنفيذ خطة الدولة لتحقيق هذه التنمية الشاملة، موضحا أن الغرفة تشارك بجناح خاص بها وبعدد 17 شركة من أعضاء غرفة التطوير العقاري.

وأشار إلى أن هذا الملتقى يعد من أكبر الفعاليات التي ينظمها اتحاد الصناعات المصرية، وتعد هذه هي النسخة الثانية من المعرض وتتواكب مع مرور مائة عام على إنشاء اتحاد الصناعات المصرية، ويتشرف المعرض بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولفت إلى أن المعرض يستهدف دعم المبادرات الدولية التشاركية بين الكيانات الصناعية على المستويات الإقليمية والإفريقية والعربية والدولية للإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

حضور متنوع

وتابع أن المعرض في نسخته الثانية سيضم مستثمرين ومؤسسات اقتصادية متعددة، إضافة لمجموعة كبيرة من الاستشاريين المتخصصين في مختلف القطاعات الصناعية.

وسيضم المعرض شركات من القطاع الخاص وشركات من قطاع الأعمال وهيئات ووزارات حكومية وعددًا من مشروعات الشراكة الدولية وشركات أعضاء باتحاد الصناعات المصرية.

ويتضمن جناح غرفة التطوير العقاري المشارك في المعرض شركات ذات تخصصات في التطوير السياحي والتطوير الصناعي والتطوير العقاري السكني والتجاري والإداري.