غرفة التطوير العقاري تشارك في «المعرض الدولي الأول للصناعة» 29 أكتوبر

تعتزم غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية المشاركة بجناح مميز في فعاليات “الملتقي والمعرض الدولى الأول للصناعة”، والذي ينطلق خلال الفترة من 29 وحتى 31 أكتوبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الغرفة تشارك بجناح على مساحة 500 متر ضمن فعاليات المعرض، و يشارك مع الغرفة 10 شركات تطوير عقاري.

وأشار إلى أن الشركات المتواجدة ضمن جناح الغرفة تستعرض مشروعاتها المختلفة التي تعكس الطفرة العمرانية التي تشهدها مصر حالياً.

شكري: فرصة لعرض النهضة العمرانية الشاملة في جميع القطاعات الاقتصادية

وأضاف أن الغرفة تشارك في المعرض باعتبارها ممثلة لأحد الصناعات القوية المؤثرة في الاقتصاد المصري والتي ترتبط بأكثر من 100 صناعة، مما يجعلها جزءًا من الصناعات التي يتم استعراضها خلال فعاليات المعرض.

ولفت إلى أن توطين الصناعة المصرية وإحيائها يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية خلال الفترة الراهنة، وهو ما يتواكب مع التطورات العالمية الداعمة للصناعات المحلية في ضوء الأزمات الاقتصادية العالمية، بحيث أصبح توطين الصناعات الضخمة فرصة الدول لتحقيق معدلات نمو مرتفعة وكذلك للمنافسة العالمية.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي معني بتحسين أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة وإيجاد أفكار غير تقليدية لتوفير عملة صعبة للدولة من خلال القطاعات المختلفة، لافتا إلى وجود دعم وتوجه قوي لنمو الصناعات المصرية المختلفة.

وأوضح أن المعرض فرصة لعرض التطور الشامل في النهضة العمرانية الضخمة التي تشهدها مصر حاليا في كافة القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع العقاري الذي يشهد تطورًا في المنتج العقاري المقدم للعملاء.