غرفة التطوير العقاري: الاكتفاء الذاتى من الإسكان الاجتماعي خلال عامين

- 4 مليارات دولار حجم الاستثمارات بالعاصمة السياحيةأحمد صبرىتوقع طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، أن تصل مصر لمرحلة الاكتفاء الذاتى من الإسكان الاجتماعي خلال عامين، مؤكدا أن الانتهاء من حوالى 600 ألف وحدة خلال 4 سنوات يعتبر إنجازا لا يمكن لأى دولة عمله فى تلك المدة.وأضاف ش

– 4 مليارات دولار حجم الاستثمارات بالعاصمة السياحية

أحمد صبرى

توقع طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، أن تصل مصر لمرحلة الاكتفاء الذاتى من الإسكان الاجتماعي خلال عامين، مؤكدا أن الانتهاء من حوالى 600 ألف وحدة خلال 4 سنوات يعتبر إنجازا لا يمكن لأى دولة عمله فى تلك المدة.

وأضاف شكرى فى لقاء له مع برنامج “90 دقيقة” على قناة المحور، أنه يجب على المطورين العقارين تجهيز وحدات بمساحات صغيرة لجذب المواطنين للشراء بتلك المواصفات، مؤكدا أن الغرفة تعمل فى الوقت الحالى على نشر تلك الثقافة بين المصريين.

وأكد رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، أن العاصمة السياحية لمصر والمجاورة لأهرامات الجيزة سيتم تدشين افتتاح أولى لها خلال أسابيع بعد الانتهاء مع التعاقدات مع بعض الجهات مثل الفنادق.

مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات بالمدينة يقدر بـ4 مليارات دولار، وهى شراكة بين القطاع العام والخاص المتمثل فى شركة المجموعة العربية، مؤكدا أن تلك المنطقة ستساعد على جذب السياحة بشكل كبير.