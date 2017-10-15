غرفة التجارة تقترح إنشاء فرع للبورصة بأسيوط

أحمد علىتلقت إدارة البورصة المصرية، عرضًا من غرفة التجارة بمحافظة أسيوط، لافتتاح فرع جديد لسوق المال بمنطقة الصعيد.وكشف عمرو أبو العيون، ممثل الصعيد بشعبة التجارة باتحاد الغرف التجارية، أن العرض جاء خلال اجتماع مجلس إدارة البورصة، وجمعية مستثمرى أسيوط، نهاية سبتمبر الماضى، ووعد مسئولو البورصة بد

أحمد على

تلقت إدارة البورصة المصرية، عرضًا من غرفة التجارة بمحافظة أسيوط، لافتتاح فرع جديد لسوق المال بمنطقة الصعيد.

وكشف عمرو أبو العيون، ممثل الصعيد بشعبة التجارة باتحاد الغرف التجارية، أن العرض جاء خلال اجتماع مجلس إدارة البورصة، وجمعية مستثمرى أسيوط، نهاية سبتمبر الماضى، ووعد مسئولو البورصة بدراسة الاقتراح، وأبدوا اهتماما به.

وأضاف أبو العيون، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه تم أيضا عرض إمكانية توفير مساحة كافية لإنشاء المقر الجديد حال الموافقة على إنشائه.

وأوضح أن وجود مقر للبورصة فى الصعيد أمر غاية فى الأهمية، لما سيستتبعه من آثار إيجابية على الشركات العاملة هناك وانتشار ثقافة الاستثمار بالمنطقة.

من جانبه، قال عونى عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، إن الشعبة تنسق مع غرفة التجارة بأسيوط فيما يتعلق بإنشاء فرع جديد لها بالصعيد.

وأضاف لـ«المال» أن الاقتراح المقدم من «غرفة التجارة» بأسيوط يمكن تنفيذه والاستفادة منه، موضحًا أن إدارة البورصة يجب أن تهتم بمثل تلك الأفكار.

وكانت «المال» قد نشرت اعتزام إدارة البورصة تنفيذ عدة لقاءات واجتماعات مع جمعيات المستثمرين بالمحافظات المختلفة، بدأتها بمحافظة أسيوط، وتخطط لاجتماع فى السويس ومدينة العبور.