غرفة التجارة الفرنسية تنظم ملتقى توظيف فني

المال خاصتقوم غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر بتنظيم ملتقى توظيف فني يوم الجمعة 27 أكتوبر2017 بمعهد دون بوسكو بالقاهرة بحضور 36 شركة مصرية وأجنبية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لخفض معدل البطالة في مصر.وأكد حسن بهنام، مدير الغرفة، إن الهدف هو توفير فرص عمل لجيل الشباب، وذلك بالتعاون مع وزارة

المال خاص

تقوم غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر بتنظيم ملتقى توظيف فني يوم الجمعة 27 أكتوبر2017 بمعهد دون بوسكو بالقاهرة بحضور 36 شركة مصرية وأجنبية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لخفض معدل البطالة في مصر.

وأكد حسن بهنام، مدير الغرفة، إن الهدف هو توفير فرص عمل لجيل الشباب، وذلك بالتعاون مع وزارة القوة العاملة ووزارة التربية والتعليم والمعهد الأوروبي للتعاون والتنمية ومعهد دون بوسكو.

وأضاف بهنام أنه من المنتظر أن يشارك في هذا الملتقى للتوظيف الفني عدد من الشركات الأعضاء بالغرفة الفرنسية والشركات المصرية والأجنبية العاملة بالسوق المصرية.

ويقدم هذا الملتقى لخريجي المعاهد الفنية وطالبي العمل من الشباب وأيضا طلاب معهد “دون بوسكو” فرصة للحصول على وظيفة، وبدء مسيرتهم المهنية في عدة أوساط فنية كالمصانع وكبرى الشركات.



وعلاوة على ذلك، فإن ملتقى التوظيف الفني سوف يقوم باستضافة الخبراء المؤهلين الذين سيوجهون وينقلون المعرفة والخبرة للحاضرين من الشباب الذين يبحثون عن وظيفة.

وقد خطط المنظمون لعقد عدة دورات عن “مهارات” مثل الطرق السليمة لإعداد مقابلة شخصية مع مسؤولين الموارد البشرية بالشركات الــ 36، وكتابة السيرة الذاتية المهنية وغيرها من الإرشادات من أجل الحصول على وظيفة مناسبة.

وختم حسن بهنام قائلا: إن سوف يكون هذا الملتقى للتوظيف فرصة متميزة لمقابلة المئات من الشباب الخريجين من المدارس والمعاهد الفنية الذين يبحثون عن عمل، وإجراء المقابلات على الفور وبالنتيجة المضي قدما في نهاية المطاف بتوظيفهم.