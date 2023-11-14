غرفة التجارة السويسرية تستقبل شركات لتنشيط العلاقات الاستثمارية بين مصر وسويسرا وأفريقيا

استقبلت غرفة التجارية السويسرية عددا كبيرا من كبرى الشركات السويسرية العاملة في مصر وعددا من الشركات المصرية والأفريقية، على هامش مشاركتها في المعرض الأفريقي للتجارة البينية «IATF» الذي ينظمه افريكسيم بنك في مصر في الفترة من 9 إلى 15 نوفمبرالحالي.

وشارك في حفل الاستقبال المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، وهيلين بودليجر وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا، إيفون باومان سفيرة سويسرا في مصر، حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما شارك في الحفل نخبة منالقطاعين الخاص والعام وكبار رجال الدولة والمسؤولين من البلدين، بجانب وفود من الدول الأفريقية.

وصرحت هيلين بودليجر وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا: “تأتي استضافة مصر للمعرض الأفريقي للتجارة البينية في إطاردورها الكبير كواحدة من أكبر الاقتصاديات في القارة الأفريقية، بالإضافة إلى موقعها المتميز على مفترق الطرق بين أوروبا وأفريقياوالشرق الأوسط، فإن مصر تمتلك من المقومات ما يجعلها مركز استراتيجي جاذب للشركات الراغبة في القيام بأعمال تجارية في أفريقيا”.

ومن جانبه أكد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على أهمية التعاون السويسري المصري المشترك قائلا: “تعد مصر الشريك التجاري الأكبر والأهم لسويسرا في القارة السمراء حيث تتمتع الشركات السويسرية بوجود كبير في البلاد خاصة فيما يتعلقبالتبادل التجاري وفرص الإستثمار، ومع ذلك نري أنه ما زال هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يمكن استغلالها من خلالدمج الخبرات التقنية السويسرية مع القيمة المصرية على خلفية التعاون المربح للجانبين، فبرغم كل الصعوبات والتحديات ستظل مصر نقطة جذب استثمار رئيسية وبوابة للفرص في القارة الأفريقية”.

وتعليقا على هذا الحدث المهم قال كمال عبد الملك، رئيس غرفة التجارة السويسرية في مصر: “يعد هذا الحفل من ضمن الفعاليات المهمة التي توفر منصة فريدة لأعضائنا و مجتمع الأعمال بشكل عام للمشاركة في مناقشات معنية وتبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصةً بين قادة الأعمال السويسريين والمصريين والأفارقة”

ويقام حفل الاستقبال على هامش مشاركة الغرفة في النسخة الثالثة للمعرض الأفريقي للتجارة البينية والذى يجرى تنظيمه مع الاتحادالأفريقي وأمانة اتفاقية التجارة الحرة القارة الأفريقية، وذلك خلال الفترة من 9-15 نوفمبر 2023 بمركز مصر للمعارض، الذي من المتوقع أن يحظى بمشاركة 75 دولة و1600 عارض من شتى الدول الأفريقية.