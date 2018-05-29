غرفة التجارة الأمريكية: 2017 كان تحديا وشهد تغييرا كبيرا بمصر

سمر السيدأطلقت غرفة التجارة الأمريكية اليوم خلال حفل الافطار السنوي الذي نظمته تقريرها السنوي عن انجازاتها خلال العام الماضي تحت عنوان "عام آخر ناجح " والذي تضمن الفعاليات التي نظمتها علي مدار العام والتقرير المالي الخاص بها .وقال طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة في كلمته، إ

سمر السيد

أطلقت غرفة التجارة الأمريكية اليوم خلال حفل الافطار السنوي الذي نظمته تقريرها السنوي عن انجازاتها خلال العام الماضي تحت عنوان “عام آخر ناجح ” والذي تضمن الفعاليات التي نظمتها علي مدار العام والتقرير المالي الخاص بها .

وقال طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة في كلمته، إن العام الماضي شكل تحدي وفِي نفس الوقت تغيير كبير بمصر.

ولفت إلى أنه تم سن قوانين وتشريعات محفزة لبيئة الاعمال كما اتخذت الحكومة في نفس الوقت تدابير تقشفية لتخفيف العجز عن الموازنة العامة للدولة.

وأضاف في كلمته أن الغرفة قامت من خلال ٢١ لجنة قطاعية تابعة لها بتدعيم النمو والوظائف والابتكار.

وأشار إلى أنها نجحت واثبتت من خلال دورها الذي قامت به انها صوت رائد للقطاع الخاص المصري .

وأوضح أن الغرفة أطلقت في سبتمبر الماضي تطبيق مركز معلومات الاعمال علي الهاتف المحمول الذي يسمح لأعضائها بتصفح قاعدة بياناتها بسهولة وتسجيل حضور المؤتمرات والفعاليات من خلال استخدام هواتفهم .

