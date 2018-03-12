غرفة البناء: ارتفاع الحديد والأسمنت يرجع لنمو الطلب عالميا

المال ـ خاص:قال الدكتور كمال الدسوقى، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إنه لا علاقة بارتفاع أسعار الأسمنت بارتفاع أسعار الحديد، وأن ارتفاع الأسعار تأتى نتيجة لسياسات السوق الحر والتى تعتمد على العرض والطلب.وأضاف الدسوقى، أن ارتفاع أسعار الحديد فى السوق المصرية لـ 200 جنيه للطن نتي

المال ـ خاص:

قال الدكتور كمال الدسوقى، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إنه لا علاقة بارتفاع أسعار الأسمنت بارتفاع أسعار الحديد، وأن ارتفاع الأسعار تأتى نتيجة لسياسات السوق الحر والتى تعتمد على العرض والطلب.

وأضاف الدسوقى، أن ارتفاع أسعار الحديد فى السوق المصرية لـ 200 جنيه للطن نتيجة ارتفاع خام البليت بواقع 10 دولارات بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الخردة، لافتا إلى أن السوق العالمي للحديد يمر بظروف غير طبيعية، ومنها القرارات الحمائية للرئيس الأمريكى “ترامب” بفرضه رسوم جمركية على واردات الحديد والألومونيوم بواقع 25% للصلب.

وأكد أن ارتفاع اسعار الحديد فى مصر يأتى نتيجة لتزايد الطلب على خام البليت، وهى من الصناعات غير المتواجدة محلياً فى حين أن مصر تأتى ضمن 25 دولة على مستوى العالم فى صناعة الحديد ويتواجد بها 10 مصانع كبرى فضلاً عن كونها مركز اقليمى لمواد البناء فى الشرق الاوسط وهو ما يضاعف حجم الانتاج لتلبية احتياجات الطلب العالمى.

وشدد على ضرورة قيام الحكومة باتخاذ قرارات من شأنها تحقق التوازن بين استراتيجية الدولة فى أن تصبح مركزاً عالميا فى انتاج مواد البناء وفى توفير منتجات بأسعار مناسبة للسوق المحلى وبما لا يؤثر على المشروعات القومية التى تنفذها الدولة ومنها مشروعات الاسكان، موضحاً أن ارتفاع أسعار الحديد والاسمنت لن تؤثر على اسعار الوحدات السكنية أو المشروعات التى تنفذها الدولة، متوقعاً تذبذب اسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة.

