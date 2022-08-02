«غرفة الاسماعيلية» تناقش إستعدادتها لمعرض «أهلا مدارس 2022»

ناقش المهندس أحمد عثمان، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية خلال الاجتماع الدوري لمجلس الإدارة، الإستعدادات لمعرض “أهلا مدارس 2022” ، مؤكدا على سرعة التنسيق مع الجهات المعنية، والتجار بأسعار مخفضة.

كما تابع أعمال المعارض الدائمة بالمحافظة ، مشيرا بضرورة استمرار المتابعة من جانب الغرفة التجارية وشعبتي المواد الغذائية والخضروات، لعدم المغالاة في الأسعار ، واتخاذ اللازم ضد التجار المخالفة، والتأكيد على عرض المنتجات بجودة عالية.

بروتوكول تعاون فيما بين الغرفة التجارية و احد مراكز الأشعة الكبرى بخصم 20 %

وفي ختام الاجتماع، تم توقيع بروتوكول تعاون فيما بين الغرفة التجارية و أحد مراكز الأشعة الكبرى بالإسماعيلية، لخدمة منتسبي الغرفة ، والتي يزيد عددهم عن 70 ألف عضو ، بخصم 20% على كافة الإشاعات والتحاليل بالمركز ، بحضور أحمد عيد ، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمركز الأشعة، والدكتور حسن عوكل نائب رئيس مجلس الإدارة.