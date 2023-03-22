غرفة الإسماعيلية: توفير شنطة رمضان بـ 95 جنيها فى معرض«أهلا رمضان»

قامت

بالإسماعيلية، ومديرية التموين والتجارة الداخلية بتوفير ٣٠٠٠ شنطة رمضان ، سعر الشنطة ٩٥جنيها بدلا من ١٣٥ جنيها ، بمعرض أهلا ً رمضان الرئيسي بحديقة الشيخ زايد ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبالتزامن مع شهر رمضان الكريم ،

تحتوي الشنطة على ٢ كيلو أرز معبء ممتاز سعر الكيلو ١٥ ج ، و ٢ كيس سكر ممتاز سعر الواحد ١٥ ج ، وزجاجة زيت خليط ٧٠٠ مم بسعر ٣٥ج ، بإجمالي سعر الشنطة ٩٥ج بدلا من ١٣٥ بمناسبة شهر رمضان الكريم .

وصرح احمد منصور وكيل وزارة التموين أنه تم توزيع ١٠٠٠ شنطة على زوار المعرض من المواطنين منذ امس ، وسيتم توزيع الدفعه الثانية والثالثة على مدار يومان ، لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأوصى المهندس أحمد عثمان ، اللجنة المشكلة من الغرفة التجارية بالإسماعيلية لمتابعة كافة الاسعار داخل وخارج المعرض ومقارنتها طوال شهر رمضان المبارك ، والاهتمام دائما بتكثيف عروض الاسعار ، لرفع العبء عن كاهل المواطنين ، وتوفير كافة السلع الاستراتيجية والتموينية بالمعرض.