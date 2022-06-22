غرفة الإسماعيلية التجارية توقع اتفاقية تعاون اقتصادي مع ليتوانيا

وقعت لجنة سيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالإسماعيلية ونظيرتها بغرفة فيلنيوس التجارية بدولة “ليتوانيا ” بروتوكولا ، بهدف زيادة التعاون بين الغرفتين ومجالس سيدات الأعمال بهما وزيادة وتنشيط التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين وذلك فى إطار تنفيذ رؤية الدولة المصرية لتنمية الاستثمارات عقب جائحة كورونا والإسراع بالتعافى من آثاره الاقتصادية.

وقام بالتوقيع المهندس أحمد عثمان عضو الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية ولورا الدونى نائبا عن رئيس الغرفة التجارية الصناعية بفيلنيوس وتوقيع بروتوكول تعاون مجالس سيدات الأعمال بالغرفتين الدكتورة دينا ياقوت رئيس اللجنة العامة لسيدات الأعمال بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس لجنة سيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالغسماعيلية والدكتورة يورجا ريمكى رئيس لجنة سيدات الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بفيلنيوس.

بحضور أرتوروس جاليونوس سفير ليتوانيا وإيهاب زهدي أمين مساعد صندوق الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية والدكتورة دينا ياقوت رئيس اللجنة العامة لسيدات الأعمال بالاتحاد العام ورئيس لجنة سيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالإسماعيلية.

ويذكر أن كانت الغرفة التجارية لمحافظة الإسماعيلية مارس الماضي، وقعت برئاسة المهندس أحمد عثمان، عضو الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ورئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية خلال تجمع دبلوماسى تجارى ضخم لعالم الأعمال بين مصر وليتوانيا “أون لاين عبر تطبيق زووم ” بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية بالعاصمة فيلنيوس بليتوانيا.