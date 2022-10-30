غرفة الإسماعيلية التجارية تنظم ندوة «ريادة الأعمال وتطوير المرأة القيادية»

نظم المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، أولى فعالياته بعد التشكيل الجديد للعضوات، بعنوان “ريادة الأعمال وتطوير المرأة القيادية في ظل التنمية المستدامة”، بحضور جيهان فؤاد رئيس اللجنة، ورئاسة المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية.

قالت رئيس المجلس في كلمتها الافتتاحية: تعيش رائدة الأعمال المصرية بمحافظة الإسماعيلية، عصرها الذهبي تحت رئاسة المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية.. حظيت المرأة المصرية بمكتسبات فريدة وغير مسبوقة في عهد الجمهورية الجديدة والبرامج الداعمة للمرأة وفي قدرتها وتمكنها اقتصاديا وسياسيا وإجتماعيا في مواجهة التحديات وتحفيز المساواة في المجتمع وتكافؤ الفرص في سوق العمل.

أدارت الندوة، الدكتورة نسمة الزيني عضو مجلس سيدات الإعمال في حضور إيمي موسي “نائب ثان”، سالي حواء “سكرتير”، والمهندسة سما فواز “عضو”، داليا سعد “عضو”، وبعض رائدات الأعمال والعارضات بمعارض غرفة الإسماعيلية التجارية.

صرحت إيمي موسي، أنه في إطار توجيهات المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة للجنة سيدات الأعمال، تم الاتفاق على تنظيم سلسلة من الندوات، يتم توجيه الدعوة فيها إلى العارضات وسيدات الأعمال المنتسبات للغرفة، من أجل تطوير الأداء وتذليل العقبات التي قد تواجهن من خلال إدارة الندوات من قبل متخصصين في جميع المجالات التي يعملن بها.

أشارت سالي حواء، إلي ردود الأفعال الإيجابية للحضور من رائدات الأعمال واللاتي أكدن علي هامش الفاعليات علي استفادتهن من المناقشات التي دارت خلال الندوة.

أوضحت المهندسة سما فواز، أنه من المستهدف، إقامة أكثر من ندوة خلال الفترة القليلة المقبلة من أجل تطوير أداء رائدات الأعمال لخدمة المجال التجاري بالإسماعيلية، وأهمها مهارات التسويق والإدارة.

وخلال المناقشات، تناولت نسمة الزيني عدة محاور حول الوعى المصرفي بمبادرات البنك المركزي المصري لدعم رائدات الاعمال، نشر ثقافة العمل الحر دعم مهارات الابداع والابتكار لسيدات الأعمال.

وأكدت الزيني أنه تماشيا مع الدور المجتمعى الذى تقوم به الغرفة التجارية عن طريق المجلس الاقتصادى لسيدات الأعمال، بما يقدمه من خدمات للمراة المنتجة عن طريق فتح افاق و سبل لها لتطوير فكرها وتجارتها ونقلها من العمل من المنزل الى دخولها للمنظومه التجارية للدولة، هو ما دفعنى منذ الوهلة الاولى عند اختيارى في المجلس للعمل بنقل خبراتى في القطاع المصرفى وريادة الاعمال الى المرأة العاملة والمعيلة للأسرة وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

كما أشارت الزيني إلى أهمية مبادرة “رواد النيل” باعتبارها من اهم مبادرات البنك المركزي المصري، مؤكدة أنها مبادرة وطنية قومية سريعة النمو ممولة من البنك المركزي المصري.

وتهدف مبادرة “رواد النيل” إلى تعزيز النظام البيئي لرواد الأعمال في مصر من خلال برامج مختلفة، وتعمل المبادرة بشكل وثيق مع مختلف البنوك والهيئات الحكومية والمنظمات الدولية لتحقيق أهدافها.

أضافت نسمة الزيني أن المبادرة تنفذ من خلال مراكز تطوير الاعمال التي تقوم بتقديم الخدمات غير المالية والمالية بداية من فكرة المشروع مرورا بدراسات الجدوى وصولا للمشروع على ارض الواقع يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المحلى.

كما أشارت إلى ضرورة نشر ثقافة العمل الحر، لافتة إلى المزايا والحوافز التي سوف تقدم لها من جهات الدولة العديدة عند تحويلها من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.

وفي نهاية الندوة، شددت علي أهمية حرص رائدات الأعمال علي دعم وسائل مهارات الابداع والابتكار لديهن و كيف تصبح رائدة اعمال ناجحة؟، لافتة إلي ضرورة تشجيع ودعم الصناعة المحلية لتعميق المنتج المصري.

واختتمت “الزيني”، مؤكدة أن المرأة العاملة ورائدات الأعمال، استطاعت تحطيم الصور النمطية وأصبحت صانعة قرار إيجابي حيث أنها لا تتاثر بالمشاعر في العمل وقديرة بإدارة كبري المشروعات.