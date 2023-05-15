«غرفة الإسماعيلية التجارية» تقيم ورشا مجانية لتعليم السيدات «الهاند ميد»

أعلن

عن إقامة ورش مجانية لتعليم رائدات الأعمال فنون الأعمال اليدوية الهاند ميد” والكروشيه بجناح المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال برئاسة جيهان فؤاد، بمعرض أهلا رمضان لأول مرة.

وأضاف رئيس الغرفة التجارية، أنه تلاحظ إقبال السيدات على شراء منتجات جناح سيدات الأعمال خاصة الاكسسوار والهاند ميد والكروشيه، ورغبة بعضهن في تعليم فنونه المختلفة، وبالفعل تمت إقامة ورش مجانية بالتنسيق مع العارضات بالمعرض.

جانب من الورش

وأوضح “عثمان”، أن الفكرة جاءت من منطلق إتاحة الفرصة لتعليم الراغبات من الرائدات فنون الهاند ميد لفتح أبواب جديدة للرزق من خلال رائدات سبق أن شاركن في المعارض التي تقيمها الغرفة واستفدن منها.

وأضاف رئيس الغرفة بمحافظة الإسماعيلية، أن جناح المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالمعرض يهدف إلى تمكين الرائدات من إنشاء مشاريع خاصة، ودعم ريادة الأعمال وخلق جيل جديد من رائدات الأعمال القادرات على توظيف معرفتهن العلمية، في إنشاء مشروعات تُلبي الاحتياجات المحلية، وخفض معدلات البطالة وتشجيعهن لبدء أعمالهن التجارية وتحفيز الابتكار والإبداع بينهن.



من جانبها، أوضحت سحر صالح، رائدة الأعمال بالجناح الاقتصادي وصاحبة الفكرة، أن الورش تأتي في إطار حرصها على التعاون مع الغرفة التجارية، كنوع من أنواع رد الجميل، خاصة أنها من العارضات الدائمات بالمعارض المختلفة التي تنظمها الغرفة علي مدار السنوات القليلة الماضية، موجهة الشكر للمهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة ومجلس الإدارة، لافتة إلى أن رائدات الأعمال بالمحافظة يتلقين جميع أوجه الدعم وأنها تحاول من خلال الورش المجانية تعليم السيدات الفنون المختلفة للهاند ميد لفتح أبواب رزق جديدة لهن.