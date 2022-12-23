غرفة الإسماعيلية التجارية تبحث إقامة منافذ ثابتة لمواجهة ارتفاع  الأسعار

تدرس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية إقامة عدة منافذ لبيع كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة لمجابهة الأسعار في كافة مراكز ومدن المحافظة، وعرضها على محافظ الإسماعيلية لاتخاذ القرار اللازم نحوها .

وقال أسامة العدوي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية: هناك ارتفاع طفيف في الأسعار ، ولكن الدولة تقوم بمراقبة السلع وتوفيرها.

وأكد أن اهتمام الدولة الأول يتمثل في توافر السلع، مع وجود سعر عادل ومعلن لكل سلعة، على أن يتم تحديد ذلك من خلال اللجنة المشكلة من الجهات المختصة بالغرف التجارية والمُصنعين، وهي المسئولة عن إعلان الأسعار وتحديثها.

أسامة العدوي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية

وأضاف أن الدولة تقوم باتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزى المصري، لإتاحة التمويل اللازم لتوفير السلع وتأمين مخزون استراتيجي منها، بكميات تكفي احتياجات المواطنين لمدد لا تقل عن متوسط ٦ أشهر، منوهاً كذلك إلى جهود التوسع فى اقامة المنافذ الثابتة والمتحركة بالتعاون والتنسيق مع كافة أجهزة الدولة والقطاع الخاص، لإتاحة السلع للمواطنين على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.