غرفة الإسكندرية تنفي بدء التسجيل المسبق لمصلحة الجمارك

أعلنت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، عن تلقي شكاوى وردت من جموع المستوردين والمصنعين عن قيام بعض الخطوط الملاحية بالتوقف عن قبول الشحنات المتجهة إلى موانئ مصر على خلفية قرار التسجيل المسبق لمصلحة الجمارك.

وأفادت الشعبة حسب عبد العال علي عبد العال، النائب الأسبق لرئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة، بأن وكلاء الخطوط الملاحية حضروا اجتماعا بالأمس مع الجمارك وقطاع النقل البحري وكانت التعليمات بتنفيذ القرار بداية من 1 يوليو، وليس أبريل الجاري، وفقا لبيان اليوم الجمعة.

ومن جانبه قال خالد صبري، نائب رئيس مجلس الإدارة بكافة وكلاء الخطوط بتوضيح الموقف للخطوط بالخارج في جميع الموانئ بالكف عن طلب التسجيل إلى حين التنفيذ الفعلي اعتبارًا من الشحنات التي سوف تشحن في الموانئ بدءً من 1 يوليو ليكون الزاميا، بينما بتم البدء في ابريل اختياريا.

وأضاف صبري، أن الشعبة تقوم حاليا بدورات تدريبية للعاملين بالشركات لشرح كيفية التسجيل المسبق بالتنسيق مع شركةMTS ومصلحة الجمارك.