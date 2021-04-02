الإسكندرية

غرفة الإسكندرية تنفي بدء التسجيل المسبق لمصلحة الجمارك

تنفيذ القرار بداية من 1 يوليو وليس أبريل الجاري
السيد فؤاد 5:34 م, الجمعة, 2 أبريل 21 5:34 م, الجمعة, 2 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، عن تلقي شكاوى وردت من جموع المستوردين والمصنعين عن قيام بعض الخطوط الملاحية بالتوقف عن قبول الشحنات المتجهة إلى موانئ مصر على خلفية قرار التسجيل المسبق لمصلحة الجمارك.

وأفادت الشعبة حسب عبد العال علي عبد العال، النائب الأسبق لرئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة، بأن وكلاء الخطوط الملاحية حضروا اجتماعا بالأمس مع الجمارك وقطاع النقل البحري وكانت التعليمات بتنفيذ القرار بداية من 1 يوليو، وليس أبريل الجاري، وفقا لبيان اليوم الجمعة.

اقرأ أيضا  محافظ مطروح يستقبل وفد القنصلية السعودية بالإسكندرية

ومن جانبه قال خالد صبري، نائب رئيس مجلس الإدارة بكافة وكلاء الخطوط بتوضيح الموقف للخطوط بالخارج في جميع الموانئ بالكف عن طلب التسجيل إلى حين التنفيذ الفعلي اعتبارًا من الشحنات التي سوف تشحن في الموانئ بدءً من 1 يوليو ليكون الزاميا، بينما بتم البدء في ابريل اختياريا.

وأضاف صبري، أن الشعبة تقوم حاليا بدورات تدريبية للعاملين بالشركات لشرح كيفية التسجيل المسبق بالتنسيق مع شركةMTS ومصلحة الجمارك.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم السيد فؤاد

ملف الكاتب السيد فؤاد

اقرأ أيضاً

محافظ مطروح يستقبل وفد القنصلية السعودية بالإسكندرية

معتز محمود 5:20 م, الخميس, 1 أبريل 21

«الخضر والفاكهة» بالإسكندرية: سوق برج العرب الجديدة تراعي التصميمات المطلوبة

معتز محمود 4:53 م, الخميس, 1 أبريل 21

ميناء الإسكندرية يتداول 129 ألف طن في 24 ساعة

السيد فؤاد 2:22 م, الخميس, 1 أبريل 21

البحيرة تستقبل 282 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء بقيمة تتجاوز 1.1 مليار جنيه

السيد فؤاد 11:34 م, الأربعاء, 31 مارس 21

استرداد وحجز إداري لقطعتي أرض بمساحة 208 فدادين و3 قراريط من غير الجادين بوادي النطرون

السيد فؤاد 10:13 م, الأربعاء, 31 مارس 21

محافظة كفر الشيخ توفر 200 فرصة عمل بمشروع الرمال السوداء بالبرلس

السيد فؤاد 2:43 م, الأربعاء, 31 مارس 21