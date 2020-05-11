غرفة الإسكندرية تنظم ندوة «مفاتيح النجاح بالتسويق الإلكتروني»

استكمالًا لسلسلة من الندوات الخاصة بالتسويق والتجارة الإلكترونية، خاصة فى ظل الأوضاع غير الطبيعية التى تمر بها مصر والعديد من دول العالم نتيجة توابع جائحة كورونا.

تستعد الغرفة التجارية بالإسكندرية عبر شعبة الاقتصاد الرقمي بالغرفة التجارية لتنظيم ندوة اعرف أكثر عن “مفاتيح النجاح بالتسويق الإلكتروني”، تحت رعاية الأستاذ أحمد الوكيل رئيس الغرفة، ضمن سلسلة حلقات عن “تطوير الأعمال بالتجارة الإلكترونية”، وذلك عبر تطبيق zoom “زووم”.

وتعد ندوة اعرف أكثر عن “مفاتيح النجاح بالتسويق الإلكتروني” استكمالًا لسلسلة من الندوات الخاصة بالتسويق والتجارة الإلكترونية، خاصة فى ظل الأوضاع غير الطبيعية التى تمر بها مصر والعديد من دول العالم نتيجة توابع جائحة فيروس كورونا المستجدّ.

وتقام الندوة غدًا الثلاثاء الموافق 12 مايو في الساعة الـ10 مساءً، عبر تطبيق zoom، وهى ثالث حلقات سلسلة “تطوير الأعمال بالتجارة الإلكترونية”.

ومن المقرر أن يحاضر في الندوة نجلاء عقل الرئيس التنفيذي لوكالة “بنيفيت”، للاستشارات التسويقية وستشاركنا خبرة 20 عامًا من التسويق للقطاعات التجارية والصناعية والخدمية، كما ستعرض مستجدات التسويق الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع التجارة الإلكترونية.

وتهدف ندوة اعرف أكثر عن “مفاتيح النجاح بالتسويق الإلكتروني” للتعرف على 5 مفاتيح رئيسية للنجاح بالتسويق الإلكتروني لمشروعك التجاري.

يأتى ذلك بعد أن نظمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، مؤخرًا، الندوة الإلكترونية “التجارة الإلكترونية لزيادة المبيعات في زمن الأزمات”، تحت رعاية لجنة إدارة وتنمية الموارد البشرية برئاسة ريهام عادل، وبدعم أحمد الوكيل رئيس الغرفة.

وتم مؤخرًا الإعلان عن أن الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية تعمل على تنظيم سلسلة حلقات عن “تطوير الأعمال بالتجارة الإلكترونية”، عبر تطبيق zoom “زووم”، تحت رعاية أحمد الوكيل، رئيس الغرفة.