غرفة الإسكندرية تناقش مع قيادات مصلحة الضرائب تطبيق الفاتورة الإلكترونية

طرح عدد من رؤساء وأعضاء بعض اللجان النوعية والشعب في الغرفة التجارية بالإسكدرية عددا من المشكلات التي تواجههم مع تطبيق منظومة الفاتورة الإكترونية على عدد من قيادات مضلحة الضرائب ومعاوني رئيس المصلحة.

وأشار بعض منتسبى لجنة الألبان إلى صعوبة الحصول على فواتير من صغار المربين عند تدبير احتياجاتهم من الحليب للمصانع ، كما طرح بعض المستخلصين عددا من المشكلات التى تواجههم ، خاصة مع إجراءات الفحص .

جاء ذلك خلال تنظيم الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية لقاء برئاسة وحضور أحمد الوكيل مع عدد من قيادات مصلحة الضرائب المختصين بالفاتورة الإلكترونية، لمناقشة آليات تطبيق الفاتورة الإلكترونية.

وذلك بحضور قيادات مصلحة الضرائب سعيد أحمد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومحمد عبد المنعم كشك معاون رئيس المصلحة ورئيس وحدة دعم المستثمرين، وصلاح إسماعيل مدير إدارة الاتفاقيات وتبادل المعلومات، والمهندس اندريه اسحاق محلل نظم بقطاع المعلومات والتحول الرقمي، ومها علي عبد الخالق مدير المكتب الإعلامي لرئيس مصلحة الضرائب، وحنان عبد الجواد عضو المكتب الإعلامي لرئيس مصلحة الضرائب، ومها شلبي عضو المكتب الإعلامي لرئيس مصلحة الضرائب، وفايز الضبعي رئيس الإدارة المركزية للمراكز الضريبية.

وطالب بعض المنتسبين وممثلى الشعب الذين قاموا بالتسجيل فى منظومة الفاتورة الاليكترونية بطرح التساؤلات حول العدالة التى يشعروا بغيابها مع تأجيل تسجيل المهن والمؤسسات الفردية إلى نهاية أبريل، ما يجعلهم فى موقف غير متكافئ مع من تم إرجاء الالتزام لدخولهم بالمنظومة.

كما طرح البعض عدد من المشكلات الفنية التى تواجههم مع المنظومة وعقب ممثلى المصلحة على تلك التساؤلات.. كما قدم احمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالاسكندرية الشكر لوزير المالية على قرار تأجيل التطبيق على المهن الحرة لفترة مؤقتة، مشيرًا إلى أن مجتمع الأعمال لن يقبل استثناء شركات الحكومة والأجهزة من تطبيق الفاتورة الإلكترونية.

في نفس السياق أوضحت قيادات مصلحة الضرائب أن الهدف من اللقاء استكمال سلسلة التواصل مع المجتمع الضريبي، فالفاتورة الإلكترونية تستهدف تسهيل العمل على المجتمع الضريبي، واكتمال المنظومة الإلكترونية، كما أكدوا أن العدالة الضريبية تقتضي عدم وجود أي استثناءات.

كما شهد اللقاء حضور بعض من ر أعضاء مجلس الإدارة بغرفة الإسكندرية المهندس شريف الجزيري والمهندس البديوي السيد ومحمد حفني، وأشرف أبو إسماعيل، ومحمود مرعي، وعدد من رؤساء الشعب التجارية.