«غرفة الإسكندرية» تمد فترة تلقى طلبات ترشح إدارة الشعب

معتز محمود: قررت غرفة تجارة الإسكندرية مد مهلة تلقى طلبات الترشيح على انتخابات التجديد لمجالس إدارات الشعب التجارية، إلى نهاية الأسبوع القادم وفقاً لمصدر مُطلع بالغرفة.وأضاف المصدر لـ"المال" أنه وفقاً لقرار المد فإن الخميس بعد القادم الموافق السادس من سبتمبر يكون الموعد النهائى

معتز محمود:

قررت غرفة تجارة الإسكندرية مد مهلة تلقى طلبات الترشيح على انتخابات التجديد لمجالس إدارات الشعب التجارية، إلى نهاية الأسبوع القادم وفقاً لمصدر مُطلع بالغرفة.





وأضاف المصدر لـ”المال” أنه وفقاً لقرار المد فإن الخميس بعد القادم الموافق السادس من سبتمبر يكون الموعد النهائى لتقديم أوراق الأعضاء الراغبون فى خوض المنافسة الأنتخابية.

ولفت المصدر إلى أن أبرز أسباب مد مهلة التقدم بالأوراق هى أتاحة الفرصة للراغبين فى التقدم والذين لم يسعفهم الوقت نتيجة عطلة العيد أو أداء مناسك الحج لهذا العام.

وأوضح أن المهلة الجديدة تضيف أسبوعيين أضافيين عن الموعد المحدد سابقاً لغلق باب تلقى طلبات الترشح والذى أنتهى فى التاسع عشر من الشهر الجارى.

وكشف المصدر عن أن نسبة الأقبال على تقديم طلبات الترشح متوسطة ولكنها حتى الأن تعد أقل من الدورات الماضية ، لافتاً إلى أن الرؤية النهائية ستظهر بعد غلق باب تلقى طلبات الترشح.

وكانت المال قد كشفت مؤخراً مع فتح باب تلقى الطلبات عن وجود أتجاه داخل الغرفة لمد أجل فترة باب تلقى طلبات الترشح، ومن المتوقع أن تكون نهاية المهلة حتى نهاية الأسبوع الأول من سبتمبر نظرا لعطلة عيد الأضحى.

وبدأت غرفة تجارة الإسكندرية بعد بداية الشهر الجارى فى تلقى طلبات الترشيح لتجديد مجالس إدارات الشعب التجارية، تمهيدا لإجراء الانتخابات الخاصة على مجالس إدارات نحو 47 شعبة تجارية تابعة للغرفة على مدار 46 يوما خلال ما يقارب العشرة أسابيع.

ومن المقرر أن يتم إجراء الانتخابات الخاصة على مجالس إدارات نحو 47 شعبة تجارية تابعة للغرفة على مدار 46 يوما خلال ما يقارب العشرة أسابيع.

وحددت غرفة تجارة الإسكندرية التاسع من سبتمبر القادم موعدا لبدء أنتخابات تجديد مجالس إدارات الشعب التجارية.

ويتم تخصيص يوم منفصل لإجراء انتخابات كل شعبة على حدة، على أن تبدأ أولى تلك الانتخابات يوم الأحد الموافق التاسع من سبتمبر لانتخاب أعضاء مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولى.

وتشمل الانتخابات شعب المستوردين والمصدين والحاسبات الآلية وتجار الملابس الجاهزة وقطع غيار السيارات والتبريد والتكييف.

كما تشمل الانتخابات شعب الاتصالات والخضر والفاكهة والأدوية والحلاوة الطحينية ومستخلصى الجمارك والبقالة والعطارة.

كما أنه من المقرر عقد انتخابات لشعبة المجمدات فى الخميس 27 سبتمبر والأحذية وأصحاب المخابز وأصحاب مكاتب مقاولى النقل بالسيارات وشعبة التعمير والاستثمار العقارى.

كما أنه من المقرر أن تكون آخر انتخابات يتم إجراؤها وفقاً للجدول الزمنى المعد للانتخابات هى انتخابات شعبة مخلفات السفن فى يوم الأربعاء الموافق 14 نوفمبر المقبل.