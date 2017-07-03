غرفة الإسكندرية تقرر 25% حدًا أقصى لتعلية تعريفة نقل البضائع

❐ مكاوى: 2800 جنيه مقابل نقلة البضائع من الميناء إلى العاشر من رمضان معتز محمود أقرت غرفة تجارة الإسكندرية زيادة فى سعر نولون الشحن (التعريفة) عبر الشاحنات بنسبة تصل إلى %25 كحد أقصى من قيمتها المعمول بها حتى صباح الخميس الماضى، قبل زيادة أسعار المنتجات البترولية. جاء الاتفاق على تلك النسبة بعد ا

❐ مكاوى: 2800 جنيه مقابل نقلة البضائع من الميناء إلى العاشر من رمضان

معتز محمود

أقرت غرفة تجارة الإسكندرية زيادة فى سعر نولون الشحن (التعريفة) عبر الشاحنات بنسبة تصل إلى %25 كحد أقصى من قيمتها المعمول بها حتى صباح الخميس الماضى، قبل زيادة أسعار المنتجات البترولية.

جاء الاتفاق على تلك النسبة بعد اجتماع عاصف أمس لأعضاء شعبتى مقاولى النقل بالسيارات وخدمات النقل الدولى بغرفة تجارة الإسكندرية، لمناقشة تداعيات الارتفاعات الأخيرة فى أسعار المحروقات على نشاط النقل.

وقال السيد مكاوى، رئيس شعبة أصحاب مكاتب مقاولى النقل بالسيارات بغرفة تجارة الإسكندرية، إن بعض أعضاء الشعبة طالبوا بزيادات بنسب مختلفة تصل إلى 50 أو %60، إلا أنه تم رفض تلك المطالب لعدم واقعيتها.

وأضاف لـ«المال»، أن الظروف الاقتصادية للبلاد تحتم عدم زيادة أسعار الشحن عن ما تم الاتفاق عليه، لافتاً إلى أنه من الضرورى الالتزام بتلك الأسعار رغم وجود معارضة من البعض.

وأشار مكاوى إلى أنه وفقاً للأسعار الجديدة فإن تكلفة الشحن من الإسكندرية إلى السادس من أكتوبر على سبيل المثال تصبح 2500 جنيه للشاحنة التى تنقل حاويتين، بدلا من 2100 جنيه حالياً، وتزيد تكلفة الشحن من الإسكندرية إلى العاشر من رمضان والقاهرة لتصبح 2800 جنيه، بدلا من 2300 جنيه، قبل زيادة أسعار الوقود.

وتوقع رئيس شعبة أصحاب مكاتب مقاولى النقل بالسيارات بغرفة تجارة الإسكندرية عدم استقرار أسعار الشحن على مدار 3 أيام مقبلة لحين استقرار التعريفة الجديدة وتأكد الجميع من تطبيقها.

وأوضح مكاوى أنه لا مفر من زيادة أسعار النقل، لأن الزيادات التى حدثت فى أسعار المحروقات لا يستطيع تحملها أصحاب السيارات، لافتًا لارتفاع سعر لتر السولار من 2.30 جنيه، إلى 3.65 جنيه بزيادة قدرها 135 قرشًا.

وأشار إلى أن السيارة تستهلك من ميناء الإسكندرية حتى القاهرة 250 لترًا، ما يمثل من 400 إلى 500 جنيه زيادة وفقًا للأسعار الجديدة.

ﻭﺭﻓﻌﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺻﺒﺎﺡ الخميس الماضى ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔ بنسب متفاوتة، وﻗﻔﺰ ﺑﻨﺰﻳﻦ 92 ﺇﻟﻰ 5 ﺟﻨﻴﻬﺎﺕ ﻟﻠﺘﺮ ﻣﻦ 3.5 ﺟﻨﻴﻪ، ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ %43، ﻛﻤﺎ ﺭﻓﻌﺖ ﺳﻌﺮ ﺑﻨﺰﻳﻦ 80 ﺇﻟﻰ 3.65 ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻦ 2.35 ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ %55.، ﻭﺯﺍﺩ ﺳﻌﺮ ﺑﻨﺰﻳﻦ 95 ﺑﺸﻜﻞ ﻃﻔﻴﻒ ﺇﻟﻰ 6.60 ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﺘﺮ ﻣﻦ 6.25 ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ %5.6، ﻭﺍﻟﺴﻮﻻﺭ ﺇﻟﻰ 3.65 ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﺘﺮ ﻣﻦ 2.35 ﺟﻨﻴﻪ، ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ %55.