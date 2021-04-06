الإسكندرية

«غرفة الإسكندرية» تفتتح معرض أهلاً رمضان بأرض كوتة فى الأزاريطة

حيث تطلق الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، معرض "أهلاً رمضان"، خلال الفترة من 5 أبريل إلى 12 أبريل
معتز محمود 1:41 م, الثلاثاء, 6 أبريل 21 1:41 م, الثلاثاء, 6 أبريل 21

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يستعد معرض “أهلاً رمضان”، بالإسكندرية لافتتاح أبوابة أمام الزائرين مساء اليوم بأرض كوتة، في منطقة الأزاريطة، وسيتاح للزائرين إمكانية زيارة المعرض والاستمتاع بالعروض والخصومات الخاصة، بدءًا من مساء اليوم الثلاثاء، من الساعة الـ10 صباحًا، حتى الـ11 مساءً.

حيث تطلق الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، معرض “أهلاً رمضان”، خلال الفترة من 5 أبريل إلى 12 أبريل، بأرض كوتة، في منطقة الأزاريطة.

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وقال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، إن معرض “أهلا رمضان” هذا العام، ستقدم فيه الشركات المشاركة في المعرض، خصومات وعروضا مختلفة، دعمًا للمواطنين خلال الفترة الحالية.

في إطار المبادرات التي تقدمها “غرفة الإسكندرية”

وأضاف أن معرض “أهلا رمضان” يأتي في إطار المبادرات التي تقدمها “غرفة الإسكندرية التجارية”، ويهدف إلى توفير مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة، كما سيتم تخصيص أجنحة بفروع السلاسل التجارية الكبرى والقطاع العام، ومنافذ المجمعات الاستهلاكية.

وأوضح أن المعرض سيضم منتجات بأسعار مخفضة، خاصة السلع الغذائية ومنتجات رمضان “الياميش” وكذلك اللحوم والدواجن والخضر والفاكهة، والسلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر، وغيرها من السلع الأخرى.

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وأشار “الوكيل” إلى أهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية خلال فترة المعرض، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

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بقلم معتز محمود

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