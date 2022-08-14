«غرفة الإسكندرية» تطلق مشروع «نحل العسل لأجل ازدهار إقتصادى»

قال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، إن لقاء اليوم يأتي في إطار مشروع جديد يتكامل مع مشاريعنا لتحديث خدمات منظمات دعم الاعمال، وإنشاء الحاضنات والمعجلات لدعم الابتكار وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف خلال الجلسة الافتتاحية لإطلاق مشروع “نحل العسل لأجل ازدهار اقتصادي”، والتي تستضيفه “غرفة الإسكندرية”، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، أنه يتقدم بالشكر للدعم المقدم من وزارة التعاون الدولي، والاتحاد الأوروبي الممول للمشاريع في إطار برنامج التعاون عبر الحدود ENI CBC Med والتي حصلنا عليها مع شريكنا، اتحاد الغرف المصرية الأوروبية، خلال مراحله المختلفة على عشرات المشاريع بموازنة تجاوزت 80 مليون يورو.

وأوضح أن هذا الدعم يتكامل مع عشرات الآليات التمويلية المقدمة من هيئات المعونات والبنوك والصناديق الإنمائية التي تتضمن منح وقروض ميسرة ومعونة فنية، بالإضافة لمبادرة البنك المركزي التي تقدم قروض بفائدة مخفضة وإجراءات ميسرة لهذا القطاع الهام.

وتابع : فى اليوم نطلق مع شركائنا من قبرص وإيطاليا وفلسطين ولبنان مشروعًا جديدًا لدعم الشباب والمرأة في المناطق الريفية، لزيادة القيمة المضافة لمنتجات عسل النحل، حيث نتبادل الخبرات من أجل إنتاج سلع مستحدثة، من أغذية ومستحضرات تجميل وعاديات وهدايا للسياحة، من خلال مشروعات صغيرة جديدة.

من جانبه أوضح الدكتور حسين منصور رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن ورشة العمل اليوم تساعد على تطوير قطاع المناحل ونحل العسل، مؤكدًا أن وجود النحل ضروري للبيئة، ويجب العمل لرفع كفاءة منتج العسل، لزيادة التصدير، ورع كفاءة المنتج المحلي.

وأضاف أن من الضروري أن يكون منتج العسل، متوافقا مع شروط الهيئة القومية لغذاء السلام، كمنتج قابل للاستهلاك والتصدير، وتلك الشروط لا غنى عنها ولا يمكن التفريط فيها.

وأكدعلى أهمية دعم اقتصادات المجتمعات الريفية لتطوير منتجات عسل النحل، ومن ثم المساهمة في بناء اقتصاد نحل مستدام، من خلال التعاون مع المؤسسات التي لديها الخبرات الكافية.

في نفس السياق أشارت شيريهان بخيت معاون وزير التعاون الدولي إلى أن إطلاق مشروع ” نحل العسل لأجل إزدهار إقتصادي” يهدف إلى المساهمة في تطوير “اقتصاد النحل” الموجود بالفعل في منطقة البحر المتوسط من خلال ربط المجموعات المعنية بهذه الصناعة في خمسة بلدان ببعضها بعضَا، ولن يقتصر المشروع على مراحل إنتاج وبيع العسل، بل يهتم بمجموعة كبيرة من المنتجات المرتبطة التي تدخل في انتاج مستحضرات التجميل وصولًا إلى الهدايا التذكارية المصنوعة يدويًا وتعزيز “سياحة النحل”.

قال أحمد صقر نائب رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ” إن زيادة صادرات عسل النحل زادت بنسبة 25% خلال عام 2021، و يجب الاهتمام بذلك القطاع لزيادة تلك النسبة، مؤكدًا أهمية الاهتمام بطريقة عرض المنتجات، لاكتساب قيمة مضافة.

كما قدم الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد جمعيات الأعمال المصرية الأوروبية، نبذة عن المشروع، حيث أوضح أن ورشة العمل “نحل العسل وأصحاب المناحل – ثروات وفرص تتخطي التحديات” تهدف إلى الجمع بين النحالين والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ذات الصلة بهذا القطاع والسلطات العامة ورجال الأعمال وأصحاب المشروعات المحتملين الذين يعملون في صناعة شمع النحل وخدمات السياحة.