غرفة الإسكندرية تطالب التموين بتسليم البقالين نقاط خبز يونيو ويوليو

معتز محمود



طالب عدد من أعضاء شعبة البقالة والعطارة بغرفة تجارة الإسكندرية، وزارة التموين بسرعة تسليم قيمة نقاط الخبز المستحقة لشهرى يونيو ويوليو 2017 للبقالين.



وأكد أيمن السباعى سكرتير شعبة البقالة والعطارة بغرفة تجارة الإسكندرية، أنه يجرى الإعداد لتقديم مذكرة للدكتور على المصلحى وزير التموين تضمن هذا المطلب بجانب بعض المطالب الأخرى.



وأضاف خلال اجتماع أعضاء الشعبة بمقر غرفة تجارة الإسكندرية، أن المذكرة أوضحت أن العديد من التجار لم يتسلموا قيمة نقاط الخبز المستحقة لهم عن الشهرين، وهم فى أشد الحاجة اليها حالياً لسداد التأمين النقدى الذى تطلبه الوزارة.

وأشار السباعى إلى أن معظم البقالين يشتكون من المنظومة الجديدة التى وضعتها وزارة التموين، والتى تطلب من التجار سداد التأمين النقدى.



وأضاف السباعى أن رؤساء المكاتب التموينية طالبوا التجار بسداد التأمين، إلا أن بعض التجار متعثرون، لافتاً إلى أن تخفيض قيمة التأمين من 100% إلى 50% ثم إلى 25% تم بعد جهود كبيرة مع وزارة التموين.



يشار إلى أن الدكتور على المصيلحى، قد أصدر قراراً بخفض مبلغ التأمين المطلوب من البقالين لسداد قيمة السلع التى تصرف للمواطنين على البطاقات، من 50% إلى 25%، بحد أدنى 4 آلاف جنيه للبقال، استجابة لمطالب شعبة البقالة التموينية بالاتحاد العام للغرف التجارية.



وقرر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، بدء تطبيق منظومة صرف السلع التموينية الجديدة للبقالين التموينيين، اعتباراً من أول يناير المقبل، وفقاً لقواعد محاسبية اقتصادية تكفل المحافظة على أموال الدعم وحق البقالين فى الحصول على هوامش ربح مناسبة، مع الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة.



وقال إنه بدءاً من يناير المقبل لن يسمح لأى بقال تموينى بتسلم البضائع من فروع شركتى الجملة (العامة والمصرية) قبل سداد التأمين خلال الفترة المقررة، أو دفع ثمن البضاعة نقداً لمن يتأخر عن السداد فى الموعد المحدد، ولن يسمح بتشغيل أى ماكينة صرف للبقالين المخالفين، بداية من العام المقبل.