غرفة الإسكندرية تستكمل مناقشات تعزيز القدرات لأسواق المزارعين الأفارقة والبحر المتوسط

استكملت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل اجتماعًا المناقشات حول آليات بدء فعاليات مشروع “تعزيز القدرات لأسواق المزارعين الأفارقة والبحر الأبيض المتوسط كبديل مرن للتجارة الصناعية” بتمويل إيطالي وتنفذه CIHEAMBari- المركز الدولي للدراسات الزراعية المتطورة للبحر المتوسط، وائتلاف سوق المزارعين العالمي مع مؤسسة كامبانيا أميكا في كولديريتي.

جاء ذلك بحضور الدكتور ياسر المناويشي، والمهندس شريف الجزيري ومحمود مرعي، وبسنت قاسم مستشار الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية للعلاقات الخارجية.

ومن الجانب الإيطالي، كارميلو تروكلي – الرئيس التنفيذي لشركة WorldFMC ومؤسسة كامبانيا أميكا في كولديريتي، وريتشارد مكارثي – رئيس مجلس إدارة WorldFMC، وكارميلو سيغليوزو – منسق مشروع CIHEAMBari والسيد جوزيبي ستيتشي، والأستاذة رانيا خليل – مساعدة مشروع CIHEAMBari.

ويتضمن المشروع مشاركة البلدان التالية: تونس وكينيا ولبنان ومصر وألبانيا، وسيتم وضع خطة عمل تخص مختلف البلدان للتفاعل مع السلطات المختصة المحلية والسلطات الإيطالية.

وخلال لقاء اليوم تم مناقشة الاستعدادات لفعاليات المشروع المقبلة، والتي من المقرر أن تبدأ في أكتوبر القادم.