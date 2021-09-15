اقتصاد وأسواق

«غرفة الإسكندرية» ترفع مذكرة لوزير المالية لإعفاء المصدر من القيمة المضافة

ذلك عن العملية التصديرية ومدخلاتها
معتز محمود 6:59 م, الأربعاء, 15 سبتمبر 21 6:59 م, الأربعاء, 15 سبتمبر 21

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قرر مجلس إدارة شعبة المصدرين والتجارة الخارجية بغرفة تجارة الإسكندرية، رفع مذكرة إلى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أخرى لرئيس مصلحة الضرائب تطالب فيهما بإعفاء المصدر من الخضوع لضريبة القيمة المضافة، وذلك عن العملية التصديرية ومدخلاتها.

أكد بحيرى أحمد بحيرى، رئيس مجلس إدارة شعبة المصدرين والتجارة الخارجية  بغرفة تجارة الإسكندرية، أنه من المفترض أن يكون  هناك أعفاء للمصدر من الخضوع لضريبة القيمة المضافة.

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وأشار بحيرى إلى أن  قرار رفع المذكرة جاء  خلال اجتماع الشعبة الذى عقد مؤخراً فى مقر الغرفة التجارية بالإسكندرية، وبحضور عدد من الأعضاء.

ولفت بحيرى إلى أن هناك ترحيبا بالقانون 206 لسنة 2020، خاصة للممولين الذين لا يمسكون دفاتر، وهناك موافقة عليها لأنها نسبة مقبولة، مشيراً إلى أهمية تفعيله، وإصدار تعليمات إلى المأموريات المختصة بذلك للتسهيل على الممولين.

وطالب رئيس مجلس إدارة شعبة المصدرين والتجارة الخارجية بغرفة تجارة الإسكندرية، بإعفاء المصدر من فوائد التأخير بالنسبة للضرائب.

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هذا وتشير بعض التقارير إلى أن القطاعات التصديرية المصرية التى سجلت نموًا خلال الربع الأول من العام الجاري، شملت قطاع «المنتجات الكيماوية والأسمدة» بصادرات بقيمة مليار و530 مليون دولار، وقطاع «مواد البناء» بقيمة مليار و353 مليون دولار، وقطاع «الصناعات الغذائية» بقيمة 965 مليون دولار، وقطاع» السلع الهندسية والإلكترونية» بقيمة 739 مليون دولار، وقطاع «الملابس الجاهزة» بقيمة 434 مليون دولار وقطاع «الصناعات الطبية» بقيمة 174 مليون دولار.

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بقلم معتز محمود

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