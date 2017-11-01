غرفة الإسكندرية تبحث توفيق أوضاع التوكيلات الملاحية الصغيرة

السيد فؤاداستقبلت غرفة ملاحة الإسكندرية مراسلات عديدة، بخصوص مطالبة قطاع النقل البحرى، بتوفيق أوضاع شركات التوكيلات الملاحية الصغيرة « مساهمة ومحدودة » مع القرار رقم 800 لسنة 2016 .جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التوكيلات الملاحية بالغرفة مؤخرا.وقال وليد بدر، أمين عام الغرفة، إن إدارة ال

السيد فؤاد

استقبلت غرفة ملاحة الإسكندرية مراسلات عديدة، بخصوص مطالبة قطاع النقل البحرى، بتوفيق أوضاع شركات التوكيلات الملاحية الصغيرة « مساهمة ومحدودة » مع القرار رقم 800 لسنة 2016 .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التوكيلات الملاحية بالغرفة مؤخرا.

وقال وليد بدر، أمين عام الغرفة، إن إدارة التراخيص بقطاع النقل البحرى تطالب بإلزام شركات التوكيلات الملاحية الحاصلة على ترخيص ( حمولة مفتوحة ) بأن يكون الشكل القانونى للشركة « شركة مساهمة ».

ولفت إلى أن ممثلى الغرفة حضروا اجتماع اللجنة الدائمة للتراخيص بقطاع النقل البحرى المنعقدة مؤخرا، وتوصلنا إلى اتفاق مع مسئولى القطاع على أن يتم تقديم طلبات من شركات التوكيلات الملاحية « توصية بسيطة، تضامن، ذات مسئولية محدودة» والحاصلة على حمولة مفتوحة لإدارة التراخيص بقطاع النقل البحرى، ليتم عرضها خلال اجتماع اللجنة الدائمة للتراخيص للبت فيها.

وأوضح أن قرار إلزام الشركات المرخص لها بنشاط الوكالة الملاحية بتوفيق أوضاعها فيما يخص رأس المال خلال سنتين من تاريخ العمل يأتى تطبيقا لما نص عليه القرار الذى صدر فى نهاية 2016.

ويلزم القرار 800 لسنة 2016 الشركات العاملة فى نشاط التوكيلات الملاحية، بألا يقل الحد الأدنى لرأسمالها، بناء على عدد السفن التى تخدمها عن 100 ألف جنيه للتوكيل الملاحى الذى يقدم خدمة اليخوت السياحية والسفن التى تصل حمولتها الكلية لـ1000 طن مقارنة بـ50 ألف جنيه سابقا.

ويلتزم التوكيل الملاحى الذى يخدم السفن التى تصل حمولتها حتى 10 آلاف طن، بحد أدنى من رأس المال 500 ألف جنيه، مقارنة بـ 250 ألفا سابقا، ولا يقل عن مليون جنيه للتراخيص التى تمنح للسفن التى تصل حمولتها إلى 25 ألف طن، مقارنة بـ 500 ألف جنيه، و2 مليون جنيه للتراخيص التى تمنح للسفن التى تزيد حمولتها على 25 ألف طن حمولة مفتوحة، والتى كانت 750 ألفا فقط.

وكان اجتماع اللجنة يهدف إلى مناقشة تأثير قرار الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة العامة لمنطقة قناة السويس، رقم 127 لسنة 2017 بشأن منح تخفضيات للسفن الناقلة لحاويات الترانزيت فى موانئ الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وحضرت الاجتماع شركات الحاويات الوطنية « الإسكندرية، بورسعيد، دمياط» لمناقشة إمكانية العمل على تطبيق هذا القرار فى جميع الموانئ المصرية.

وقال مجدى توفيق، رئيس اللجنة، إن غرفة ملاحة الإسكندرية قامت بعدة إجراءات فور صدور القرارات الوزارية 488 لسنة 2015، و800 لسنة 2016 والتى تنظم مقبل الانتفاع بالموانئ المصرية، وتم عقد عدة لقاءات مدعومة بمذكرات تضمنت الملاحظات والاقتراحات للقراراين ورفعها لوزارة النقل، وقطاع النقل البحرى وجميع الجهات ذات الصلة ، نظرا لما أسفر عنه من آثار سلبية على الخدمات المقدمة بالموانئ المصرية ومناخ الاستثمار.

ولفت إلى أن تلك القرارات كان لها تداعيات كبيرة، خاصة أنها ألغت الامتيازات الممنوحة لحاويات الترانزيت، بموجب تطبيق فى القرار الوزارى رقم 800 لسنة 2016.

وطالب، بإمكانية تعميم التخفيضات التى نص عليها القرار 127 لسنة 2017 للسفن الناقلة لحاويات الترانزيت فى الموانئ المصرية، نظرا لأهمية هيئة ميناء الإسكندرية وهيئة ميناء دمياط وليس فقط فى موانئ الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ( بورسعيد شرق ، بورسعيد غرب، السخنة، السويس والعريش) من أجل جذب خطوط وخدمات ملاحية جديدة.

ودارت المناقشات حول قرارات الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والتى تعد قرارات مستقلة بذاتها عن باقى الموانئ، مطالبين بتعامل الهيئة الاقتصادية لقناة السويس بالتوازى مع هيئات الموانئ الأخرى بالجمهورية، من خلال توحيد السياسات والقرارات على الموانئ كافة.

واتفقت اللجنة على إعداد خطاب موجه لوزير النقل الدكتور هشام عرفات، يتضمن طلب منح تخفيضات مماثلة للقرار 127 لسنة 2017 فى موانئ الإسكندرية ودمياط، حتى لا يكون طاردا للخطوط الملاحية من هذه الموانئ إلى موانئ الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، على أن تعمم هذه التخفيضات المذكورة، على كل موانئ الجمهورية لجذب خطوط وخدمات ملاحية جديدة.

ووافق الحضور على إرسال صورة من الخطاب للفريق مهاب مميش، بصفته رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، اللواء طارق غانم، رئيس قطاع النقل البحرى، اللواء مدحت عطية، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، اللواء أيمن صالح رئيس هيئة ميناء دمياط.