غرفة الإسكندرية التجارية تطالب بالتصدي للمقاهي غير المرخصة

بعض أصحاب المقاهي رفعوا الأسعار على الرغم من مخالفة ذلك للتسعيرة المعتمدة

طالب أعضاء بمجلس إدارة لجنة أصحاب المقاهي في غرفة تجارة الإسكندرية بضروة التصدي لبعض الأماكن التي تعمل بشكل غير قانوني وبدون تراخيص، وقد لا تلتزم بالإجراءات الاحترازية والتي تضر الأماكن الملتزمة والمرخصة.

وأكد عفت صلاح، سكرتير لجنة أصحاب المقاهي بغرفة تجارة الإسكندرية، أن الإقبال على بعض المقاهي لم يعد إلى ما كان عليه سابقاً، مع الاستعدادات لرفع طاقة العمل إلى 50%.

وأضاف لـ”المال” أن عددا من أصحاب المقاهي قام بزيادة الأسعار على الرغم من مخالفة ذلك للتسعيرة المعتمدة، نتيجة الأوضاع الراهنة.

واعتبر سكرتير اللجنة بغرفة تجارة الإسكندرية، أن استمرار وجود العشوائية لبعض الأماكن غير المرخصة التى تمارس النشاط ينعكس على المحلات المرخصة سلباً.

ترقب لنتائج قرار إعادة فتح المقاهي بطاقة 50%

وأوضح صلاح أن هناك ترقب لنتائج قرار إعادة فتح المقاهي بطاقة 50% ، وما هي نسب التأثر التى يتأثر بها بعض الأماكن عقب القرار .

وجدد سكرتير اللجنة بغرفة تجارة الإسكندرية، مطالبه للجهات المعنية بالتصدى لللأماكن غير المرخصة وأغلاقها ، لافتاً إلى أن بعضها يقوم بممارسات لحرق الأسعار ما ينعكس على أصحاب التراخيص .

وكان عفت صلاح، سكرتير لجنة أصحاب المقاهى بغرفة تجارة الإسكندرية، أكد فى تصريحات سابقة أن عدد أصحاب المقاهي من العاملين بسجلات تجارية فى الإسكندرية يبلغ نحو 10 آلاف مقهى، لافتا إلى أن الأعداد الفعلية تزيد عن هذا العدد.