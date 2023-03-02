غرفة الإسكندرية التجارية تستقبل سفير الكاميرون لبحث سبل التعاون المشترك

استقبلت الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، السفير محمدو لابرنج، سفير دولة الكاميرون في مصر، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

جاء ذلك بحضور أحمد صقر نائب رئيس غرفة الإسكندرية، والدكتور ياسر المناويشي أمين الصندوق بالغرفة، وعضوي مجلس الإدارة أشرف أبو إسماعيل والمهندس البديوي السيد، وعدد من أعضاء الشعب التجارية.

في بداية اللقاء قدم أحمد صقر نائب رئيس غرفة الإسكندرية نبذة عن الغرفة ودورها باعتبارها حلقة الوصل بين التجار والجهات المعنية، إضافة إلى المكانة التاريخية للغرفة، باعتبارها أقدم الغرف التجارية، والتي مر على إنشائها 100 عامًا.. مشيرا إلى وجود فرص تعاون بين مصر والكاميرون بشكل خاص، والقارة الإفريقية بشكل عام، ومن الضروري العمل على تعظيم الصادرات المصرية في الفترة المقبلة.

من جانبه، أوضح السفير محمدو لابرنج، سفير دولة الكاميرون في مصر أن الهدف من اللقاء مناقشة آليات زيادة التعاون بين الجانبين المصري والكاميروني، لزيادة حجم التبادل التجاري، خاصة وأن حجم التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا منخفض، مشيرًا إلى أهمية العمل سويًا من أجل تطوير الاستثمار والتجارة.

وأضاف أن القارة الأفريقية لديها العديد من الإمكانيات التي يجب استغلالها لتعزيز التجارة والاستثمار، كالموارد الطبيعية التي تمتلكها القارة، والقوى العاملة الهائلة.

وخلال اللقاء تم عرض تقديمي للفرص الاستثمارية المتاحة في الكاميرون، وأهم القطاعات التي من الممكن التعاون فيها بين الجانبين، كالزراعة والصناعة والتجارة، كما تم الرد على استفسارات الحضور كافة.