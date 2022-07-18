غرفة الإسكندرية التجارية تستضيف فعاليات مسابقة إنفيستميد - INVESTMED بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي

استضافت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة وحضور الأستاذ أحمد الوكيل، اليوم الاثنين، فعاليات مسابقة “إنفيستميد- INVESTMED”، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. جاء ذلك بحضور الأستاذ أحمد حسن نائب رئيس “غرفة الإسكندرية”، والدكتور ياسر المناويشي أمين صندوق الغرفة، وعضوي مجلس الإدارة الأستاذ محمود مرعي والمهندس هاني شمسية، وعدد من ممثلي ومنسقي مشروع “إنفيستميد” والاتحاد الأوروبي والشركات المشاركة.

في بداية الفعاليات رحب الأستاذ أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، بالحضور، مشيرًا إلى أن “غرفة الإسكندرية” تحتفل بمرور 100 عام على إنشائها في أكتوبر المقبل.

وأوضح أنه منذ عام مضى وبحضور وزير التجارة والصناعة ووزير التعاون الدولي وسفير الاتحاد الأوروبي تم إطلاق حدث هجين يجمع بين 4 مشروعات مختلفة؛ أحدها مشروع “INVESTMED”.

وأضاف أنه يتضح من تجمع الشركات المختلفة، اليوم، أن القطاع الخاص هو المحرك الحقيقي للتعاون الأورومتوسطي، حيث يعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومات، ويدعم الابتكار والشركات الناشئة ويعزز التجارة والاستثمار ويخلق بدرجة عالية الوظائف المطلوبة لشبابنا.

وأشار إلى أنه بقيادة BusinessMed ودعم المفوضية الأوروبية من خلال برنامج ENI CBC Med، تم إنشاء منصات نشطة وربط الأعمال التجارية من الحواف الشمالية والجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، والاستفادة من الفرص التجارية.

واستكمل أنه على الرغم من التأثير الاقتصادي للوباء العالمي والصراعات الإقليمية والأزمات الاقتصادية العالمية نحاول العمل من خلال عدة مشروعات سد الفجوة الإلكترونية والاقتصادية،

إضافة إلى فجوة التمويل، وذلك من خلال بناء الجسور بين الأعمال التجارية وتطوير مؤسسات دعم الأعمال وإنشاء حاضنات عالمية المستوى ودعم الابتكار والشركات الناشئة.

وأكد أنه من خلال مشروع “INVESTMED”، سيتم توفير فرص لـ15 شركة ناشئة ومشروعات متناهية الصغر ومتناهية الصغر تم اختيارها من مناطق مختلفة في مصر لتقديم مقترحاتهم وأفكار مشاريعهم إلى لجنة تحكيم دولية تضم شركاء مختلفين في المشروع وخبراء محليين وأوروبيين لجمع تمويل يصل إلى 20000 يورو.

في السياق نفسه قدم الأستاذ محمد بن يوسف، منسق مشروع “INVESTMED”، التابع لاتحاد الشركات المتوسطية “بيزنسميد”، نبذة عن المشروع وأهدافه المختلفة،

مؤكدًا أن المسابقة ستتلقى المقترحات المختارة التي تعمل في الصناعات الخضراء والزرقاء والإبداعية والثقافية، وسيتم مزج تلك الأفكار من خلال مشاريعنا المختلفة ومبادراتنا الخاصة، بما في ذلك الوصول إلى التمويل والمشاركة في المؤتمرات والمعارض المتوسطية.

وأشار إلى أن مشروع “INVESTMED” يخلق فرص عمل جديدة طويلة الأجل للشباب والنساء في ثلاثة بلدان متوسطية شريكة وهم مصر ولبنان وتونس، بالإضافة إلى التأثير بشكل إيجابي على المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

يذكر أن مشروع INVESTMED هو مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج ENI CBC MED لمدة 30 شهرًا وبميزانية قدرها 3.6 مليون يورو، ويتم تمويل نسبة 90% منها من قِبل الاتحاد الأوروبي.