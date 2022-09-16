غرفة الأقصر: مشاركة 38 محلًا تجاريًا في مبادرة تخفيض الأسعار

قال صلاح فتحي، رئيس الغرفة التجارية في الأقصر، إنه تمت إقامة معرض رئيسي بسوق الحضري بالأقصر، لدعم المواطنين بسلع ذات أسعار مخفضة، في ظل دخول الموسم الدراسي الجديد.

وأضاف “فتحي” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي فيصل عبدالعاطي في برنامج الشهبندر على فضائية الحدث اليوم، أنه ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإقامة المعارض هناك أكثر من 38 محلا في أماكنهم وشوارع مختلفة اشتركوا في المبادرة بوضع تخفيضات على أسعار السلع.

وتابع أن نسبة التخفيضات علي أسعار السلع بالمعرض الرئيسي والمحال التجارية تتخطى حاجز الـ 35%، مشيراً إلي أن المعرض والاشتراك في مبادرة الرئيس السيسي مفيد بالنسبة للتجار.

وأشار “فتحي” إلى أنه ينشط مبيعاتهم وفي مناطق مختلفة بالنسبة للمحال التجارية التي تفيد أكبر عدد من المواطنين لقربها منهم .