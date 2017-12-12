غرفة الأدوية : 13% انخفاضا فى المبيعات بسبب زيادة الأسعار

أحمد صبرى قال الدكتور محي حافظ عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، ووكيل المجلس التصديري للأدوية إن الزيادة الأخيرة فى أسعار الأدوية سببت تشويها كبيرا فى سوق الدواء حيث لم تراع كل صنف على حداه. وأكد فى تصريحات…

أحمد صبرى

قال الدكتور محي حافظ عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، ووكيل المجلس التصديري للأدوية إن الزيادة الأخيرة فى أسعار الأدوية سببت تشويها كبيرا فى سوق الدواء حيث لم تراع كل صنف على حداه.

وأكد فى تصريحات لـ”المال” أن تلك الزيادات أثرت على شركات الأدوية نفسها حيث انخفض حجم المبيعات بمعدل 13% عن السنة الماضية

وطالب أن يكون هناك هناك خطة ضخمة لإصلاح تشوهات حركة الزيادة الأخيرة.

وكانت وزارة الصحة قد رفعت أسعار الأدوية فبراير الماضي لـ20% من أدوية كل شركة بنسب تتراوح بين 20-50%

وأرجع انخفاض المبيعات إلى أن ارتفاع الأسعار أدى الى عزوف المواطنين عن الشركاء بنفس الكميات التى كان يتم شراءها فى الفترة الماضية

