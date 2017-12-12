غرفة الأدوية: لاتوجد استراتيجية لصناعة الدواء بمصر

دعاء حسنى وأحمد صبرى قال الدكتور محي حافظ عصو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء، إنه لاتوجد أى استراتيجية لصناعة الدواء فى مصر فى العشر سنوات القادمة توضح حجم السوق المستهدفة أو عدد المصانع والمستحضرات التى تتطلبها السوق. وأكد فى كلمته بمؤتمر تحديات صناعة الدواء أن عدم وضوح الرؤيا أدى إلى انهيار

دعاء حسنى وأحمد صبرى

قال الدكتور محي حافظ عصو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء، إنه لاتوجد أى استراتيجية لصناعة الدواء فى مصر فى العشر سنوات القادمة توضح حجم السوق المستهدفة أو عدد المصانع والمستحضرات التى تتطلبها السوق.

وأكد فى كلمته بمؤتمر تحديات صناعة الدواء أن عدم وضوح الرؤيا أدى إلى انهيار صناعة الدواء الحكومية حيث كانت تستحوذ على 70%من السوق.

وأشار إلى أن حجم انتاج هذا القطاع فى العام الحالى انخفض الى 2.8%من حجم السوق بالكامل.

وأوضح أن من بين المعوقات التى تواجه المصنعيين المصريين وجود قوانين تسمح للمصنعيين الخليجيين فى بيع أدويتهم بمصر بأسعار أعلى من مثيلاتها المصرية مطالبا وزارة الصحة بتعديل تلك القوانين .