غرفة الأدوية تستبعد تحريك الأسعار

أسامة رستم : ارتباك خطط استيراد الخاماتأحمد شوقىأكد الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، عدم وجود مناقشات بين الشركات ووزارة الصحة حاليا للاتفاق على تحريك أسعار الأدوية مرة أخرى؛ مستبعدًا أن تتم هذه الخطوة قريباً نظرًا لاستقرار سعر الصرف إلى حد كبير.وأوضح أ

أسامة رستم : ارتباك خطط استيراد الخامات





أحمد شوقى

أكد الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، عدم وجود مناقشات بين الشركات ووزارة الصحة حاليا للاتفاق على تحريك أسعار الأدوية مرة أخرى؛ مستبعدًا أن تتم هذه الخطوة قريباً نظرًا لاستقرار سعر الصرف إلى حد كبير.

وأوضح أن ما جاء في اتفاق يناير الماضي، بين شركات الدواء و «الصحة» بخصوص مراجعة أسعار الدواء خلال أغسطس 2017 كان مرتبطًا بتحركات أسعار الصرف صعودًا أو هبوطا، ومن ثم لم تتم إثارة المسألة بين الطرفين؛ و لا يزال متوسط سعر صرف الجنيه قريبا من المستويات التي كانت سائدة عند صدور قرار زيادة الأسعار.

وجاء في الاتفاق بين «الصحة» وشركات الدواء خلال يناير الماضي، أنه ستتم إعادة تسعير مجموعة ثانية من المستحضرات الدوائية في 1 أغسطس الماضى، وفق ما ورد بالمادة الخامسة من الاتفاق، على أن تتم أيضًا مراجعة عملية تسعير الدواء على المجموعة المسعرة في فبراير الماضى؛ وفقا لسعر الصرف في حينه وفقا للمادة السابعة.

وأضاف «رستم» أن من آثار زيادات الأسعار اعتبارا من أغسطس الماضي، أنه لم تكن لديه دراية كاملة بمضمون قرار «الصحة» و تم رهن مراجعة الأسعار بتذبذب أسعار الصرف، و كان من المفترض خفض الأسعار في حال تحسن قيمة الجنيه أمام الدولار، أو إقرار زيادات جديدة في حالة تدهور قيمته.

وشملت زيادة الأسعار اعتبارا من فبراير الماضي، نحو 3 آلاف صنف دوائي؛ وجاءت بعد زيادة سابقة خلال مايو 2016؛ لتعتبر الزيادة الثانية خلال أقل من 9 أشهر، بعد دعاوى من شركات الأدوية بتعرضها لخسائر كبيرة، رغم تعهد وزير الصحة والسكان أكثر من مرة بعدم تحريك الأسعار؛ لكنه اضطر إلى ذلك تحت ضغط أزمة نواقص الأدوية في السوق المحلية.

وأوضح «رستم» أن أزمة النواقص لا تزال مستمرة بالنسبة لبعض الأسماء التجارية بسبب ارتباك السوق، على خلفية تعويم الجنيه الذي أدى إلى إرباك خطط الشركات المتعلقة، باستيراد المواد الخام ومكونات الإنتاج؛ ومن ثم نقص المعروض بالسوق المصرية من بعض المستحضرات.

وأكد أنه لا علاقة حاليا للأزمة بعدم تحريك أسعار الدواء خلال أغسطس الماضي، مشيرا إلى أن الشركات لا تواجه مشكلات تتعلق بتدبير العملة الأجنبية لدفع مستحقات الشركات العالمية حاليا؛ متوقعا انتهاء الأزمة بداية العام المقبل بعد مراجعة الخطط الاستيرادية للشركات، والتكيف مع مستجدات ما بعد التعويم.

وكان الدكتور أحمد العزبى، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات قد قال – في تصحريات صحفية سابقا – إن تحريك أسعار الأدوية خلال يناير الماضي، قد أسهم في حل مشكلة نواقص الأدوية بنسبة %60؛ لتكمن الأزمة حاليا في 25 صنفا دوائيا لا مثيل له و200 صنف لها بدائل.

يذكر أن قرار رفع أسعار الأدوية الصادر عن «الصحة» خلال يناير الماضى، قد ألزم الشركات باستيراد وتوفير كميات الدواء المطلوبة للسوق المحلية خلال أسبوع، كحد أقصى فور التوصل لاتفاق بين الطرفين، و نص على التزام الشركات بتوفير جميع الأصناف التي لم تشملها زيادة الأسعار في السوق المحلية. ومن ثم فإن استمرار الأزمة حتى الآن يعد خرقا لبنود الاتفاق.

وأوضح «رستم» أن لجان التسعير في «الصحة» تعكف حاليا على مراجعة منظومة التسعير لمعالجة تشوهات الأسعار في سوق الدواء المصرية، والتي تتمثل أبرز ملامحها في وجود أكثر من سعر لمنتج يباع تحت أسماء تجارية متعددة من خلال أكثر من شركة؛ وقد طالبت بعض الشركات بزيادة سعر منتجها فيما أحجمت شركات أخرى عن المطالبة بهذه الخطوة، ومن ثم أصبحت الفجوة كبيرة بين أسعار نفس المنتج لدى الشركات المختلفة.

وأشار إلى أن هذا التشوه يعود في جانب منه إلى أن تسعير بعض المستحضرات، قد تم وفق الطريقة القديمة القائمة على تسعير المنتج المثيل المسجل حديثا بأقل من سعر المنتج الأصلي، وكذلك المنتج المثيل المسجل في وقت سابق؛ وأصبحت الفجوة كبيرة بين أحدث وأقدم منتج مسجل.

وأشار إلى أن الوزارة تعكف حاليا على دراسة كيفية معالجة هذه التشوهات؛ لأن الشركات صاحبة المنتجات الرخيصة تحجم عن طرحها، لافتا إلى عدم وجود تصور واضح بشأن كيفية معالجة هذه الاختلالات، وأن الغرفة لم تتلق أي قرارات من الوزارة بشأن هذه المشكلة.

ومن جانبه، قال الدكتور وحيد عبد الصمد، أمين عام صندوق نقابة الصيادلة، إن السوق المحلية قد وصلت حاليا إلى نوع من الاستقرار النسبي إثر استقرار سعر الصرف، مما يعزز التوقعات بتراجع طفيف لأسعار الأدوية خلال 2018 أو على الأقل ثباتها على وضعها الراهن.

ولفت إلى أن الدواء سلعة ضرورية وتعتبر أولوية بالنسبة للمواطنين الذين يخضعون أحيانًا للاستغلال من قبل الذين يفرضون عليهم شراء الأدوية ذات الأسعار المرتفعة، رغم وفرة البدائل المحلية ذات الأسعار المنخفضة.

وأشار إلى أن سوق الدواء قد شهدت أوضاعا صعبة خلال الفترة الماضية، بسبب تقلبات سعر الصرف والقرار المفاجئ بتعويم العملة المحلية، في ظل انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي؛ مما أدى إلى تفاقم أعباء استيراد الأدوية المصنعة والخامات المستوردة لصالح المصانع المحلية؛ و أدى إلى أزمة النواقص وارتفاع الأسعار أكثر من مرة.

وأرجع الأزمات التي تعانيها السوق المحلية إلى سيطرة الشركات الأجنبية على صناعة الدواء؛ فهذه الشركات تمارس نفوذها من خلال فروعها المحلية أو من خلال ممثليها لدى الوكلاء المحليين؛ مضيفا أن هذا الوضع يهدد الشركات المحلية سواء العاملة في مجال التصنيع أو التوزيع والتجارة.

وكان الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، قد قال – على لسان أحد أعضائه في وقت سابق – إن الشركات المحلية تغطي أقل من %3 فقط من مبيعات الأدوية بمصر نتيجة عدم تطوير الصناعة المحلية.

وأكد أن الشركات المحلية توفر بدائل أرخص وبنفس فاعلية الدولاء الأجنبي، لكن الاستثمارات الجديدة تواجه العديد من العقبات التي تحد من فرص النمو، مثل البيروقراطية والروتين ونقص العمالة الماهرة، فلا تجد المصانع الجديدة الأيدي العاملة الماهرة القادرة على تنفيذ الخطط المستهدفة، فضلًا عن صعوبة الحصول على تمويلات بنكية لتمويل الاستثمارات والتوسعات الجديدة؛ رغم المبادرات التي يعلن عنها البنك المركزي من حين إلى آخر.

وطالب بمراجعة منظومة تسجيل وتداول الدواء في مصر، لمعالجة أوجه القصور التي تعانيها، فضلا عن عادة النظر في السياسة الضريبية والرسوم المفروضة على القطاع.