غرفة الأخشاب: زيارة الوفد الجابوني لمصر حقق نتائج إيجابية

عمر سالم وأحمد اللاهوني:أكد المهندس أحمد حلمي رئيس غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، أن زيارة وفد من المنطقة الاقتصادية للأخشاب بدولة الجابون للقاهرة الشهر الماضي، كان ناجحا علي كافة المستويات وحقق نتائج مهمة لقطاع الاثاث في مصر، وساعد في بدء الانفتاح علي القارة السمرا

عمر سالم وأحمد اللاهوني:

أكد المهندس أحمد حلمي رئيس غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، أن زيارة وفد من المنطقة الاقتصادية للأخشاب بدولة الجابون للقاهرة الشهر الماضي، كان ناجحا علي كافة المستويات وحقق نتائج مهمة لقطاع الاثاث في مصر، وساعد في بدء الانفتاح علي القارة السمراء والاشقاء من جديد وأرسي مباديء تقوم علي المنافع المتبادلة بين الطرفين.

كانت غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، قد استقبلت 22 من سبتمبر الماضي وفدًا من المنطقة الاقتصادية للأخشاب بدولة الجابون، برئاسة جاجان جوبته، رئيس مجلس إدارة شركة أولام للأخشاب العاملة بدولة الجابون، التعاون المشترك بين القطاع الخاص في البلدين، لتوفير احتياجات مصر من الأخشاب وإمكانية التصنيع المشترك.



قال”حلمي” فى بيان له اليوم، إن هذه الزيارة جاءت في إطار نتائج بشأن الجولة الإفريقية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي شملت كلا من (تنزانيا – رواندا – الجابون – تشاد) خلال الفترة من 14-17 أغسطس، والإجراءات التي اتخذتها الغرفة قبل الزيارة أيضا والتي شملت زيارة وفد من الغرفة للجابون منذ3 أشهر بالتنسيق مع السفير المصري بالجابون.

أوضح أن المباحثات بين الغرفة والوفد الجابوني إنتهت إلي عدة نتائج شملت، إنشاء شركه مصريه جابونيه للإستيراد والتصدير تعمل فى مجال توريد الأخشاب للسوق المصرية وتصدير منتجات مصرية أخرى للسوق الجابونى، كما تم الإتفاق علي علي إنشاء مصنع إنتاج بإستثمار مصرى جابونى بهدف توفير إحتياجات السوق المصرى من هذه النوعيه من الأخشاب والتى يتم حاليا إستيرادها بكميات كبيرة.

وأضاف أن “جاجان جوبته” رئيس الوفد الجابوني، رئيس مجلس إداره شركة أولام للأخشاب بالجابون، ابدي إستعداده لإنشاء مشروع مصرى جابونى مشترك لإنتاج الأثاث بالجابون للإستفاده من الجابون كمحور صناعى ولوجيستى للأثاث المصرى بمنطقه شرق أفرقيا ،مشيرا أن الشركه تدرس حاليا إنشاء مشروع مشترك لتصنيع الأخشاب بمدينه دمياط الجديده للأثاث يستهدف توفير إحتياجات قطاع

صناعه الأثاث فى مصر من الأخشاب.

وأشار “حلمي” إلى أن الغرفة تستهدف إنشاء قاعدة للمادة الخام المستخدمة في صناعة الأثاث بالجابون، مضيفًا أن “أعضاء الغرفة يقومون باستيراد الخشب الأفريقي عن طريق ألمانيا وإيطاليا وتركيا، حيث يسهم التعاون مع الجابون في التصدير المباشر للخشب الجابوني للسوق المصرية دون اللجوء لدول وسيطة.

من جهته أكد عبد الحليم العراقي نائب رئيس الغرفة أن زيارة الوفد الجابوني لمصر عكست رغبة الجانبين في تعميق التواصل ، ورغبة الطرفين في الاستفادة المشتركة سواء من الجانب المصري في تنويع مصادر الخام، خاصة في إرتفاع أسعار الخام الوارد من أوربا ، ما يؤثر علي سعر المنتج النهائي في مصر ويقلل من المنافسة خارجيا، أو سواء من الجانب الجابوني ورغبته في الاستفادة من الخبرة المصرية والصناعة وما وصلت إليه.

وأشار عبده شولح، نائب رئيس الغرفة، نائب المجلس التصديري للاثاث انه يحسب لمجلس ادارة الغرفة سعيه لتفعيل التواجد في إفريقيا وخلق نوع من التعاون مع الاشقاء في القارة السمراء واستكشاف الكنوز التي تتمتع بها افريقيا والتي للاسف سبقتنا دول عديدة مثل الصين وتركيا في التواجد هناك والسيطرة علي منابع الخام للتحكم في السوق الاسعار فيما بعد.

وأضاف أن التعاون مع الجابون من خلال توريد الأخشاب مع انخفاض اسعارها مقارنة بالخشب الاوربي سيفتح الطريق أمام تزايد صادرات مصر من الاثاث لكل دول العالم.

من جهته أوضح أحمد بدر عضو مجلس ادارة الغرفة، عضو لجنة التعاون مع أفريقيا، أن جودة تلك الأنواع أفضل من الأخشاب الأوروبية وتمت تجربتها من قبل المصنعين المصريين فى الجابون، لأن الرطوبة فيها قليلة جدا وكذلك ذات ألوان طبيعية ولا تحتاج إلى عمليات طلاء بعد التصنيع فمنها الخشب الأسود والأبيض، مؤكدا أن نجاح استيراد الأخشاب من الجابون سيوفر ملايين الدولارات للدولة، وكذلك سيدعم السوق المحلى بكميات كبيرة من “الموبيليا”، وسيساهم فى خفض الأسعار بصورة واضحة جدا.

ووجه مجلس ادارة الغرفة الشكر للسفير المصري في الجابون أحمد بكر لما قام به من جهود ساهمت في ترجمة الزيارات الي واقع ملموس علي الارض وتعاون مشترك يسهم في تنشيط العلاقات الاقتصادية بين البلدين مستقبلا .