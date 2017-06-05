غرفة الأخشاب: تنويع مصادر الخام وراء زيارة الجابون

دعاء حسني قال أحمد حلمي، رئيس غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، إن الزيارة التي قام بها وفد من الغرفة لدولة الجابون، تأتي في إطار هدفين رئيسيين، أولهما تعميق التواصل والتواجد بقوة في العمق الافريقي، وثانيهما تنويع مصادر الخام خاصة وأن إرتفاع أسعار الخام الوارد من أوربا

دعاء حسني

قال أحمد حلمي، رئيس غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، إن الزيارة التي قام بها وفد من الغرفة لدولة الجابون، تأتي في إطار هدفين رئيسيين، أولهما تعميق التواصل والتواجد بقوة في العمق الافريقي، وثانيهما تنويع مصادر الخام خاصة وأن إرتفاع أسعار الخام الوارد من أوربا تكون أسعاره مرتفعة، ما يؤثر على سعر المنتج النهائي في مصر ويقلل من المنافسة خارجيا.



وقال حلمي في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن الغرفة كانت لها السبق والاخذ بزمام المبادرة من خلال تحويل التوافق السياسي إلى ميزة اقتصادية، “للأسف كنا فيما مضي علاقتنا مع إفريقيا تقوم علي توقيع اتفاقيات غير مفعلة، ولعل اتفاقيات الكوميسا دليل علي ذلك كأن الامر لا يعدو اكثر من توقيع اتفاقيات دون تفعيلها علي ارض الواقع”، على حد قوله.



ودعا حلمي الغرف الصناعية الأخرى للتعاون سويًا لعمل مبادرات مماثلة فى جميع الدول الافريقية، لتحويل الاتفاقيات السياسية، إلي منفعة إقتصادية للطرفين.



ونوه إلى أن تحرك مصر في افريقيا لا يزال بطيئا للغاية، عكس دول مثل الصين وتركيا، دائما ما يسعوا للسيطرة علي منابع الخام للتحكم في السوق الاسعار،” لكن للاسف دائما ننتظر ولا نتحرك ثم نشكو من ارتفاع الاسعار وخلافه” .

كان وفد يضم 7 من أعضاء غرفة صناعة الأثاث برئاسة عبد الحليم العراقي، قاموا خلال مايو الماضي بزيارة للجابون لبحث استقدام خشب من الجابون بعد الزيارة التى أجراها “جى روجيه نزيه” سفير الجابون فى القاهرة للمنطقة الصناعية فى دمياط الجديدة أول أبريل الماضى ودعا مصنعين مصريين لزيارة الجابون.

وتم خلال الزيارة التعاقد على 5 أنواع جديدة للأخشاب ليتم إدخالها إلى مصر من الجابون، وتم الاتفاق على استيراد 30 حاوية وتصل للموانئ المصرية خلال أيام.