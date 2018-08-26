غرفة الأخشاب تطالب بحماية المنتجات المصرية من واردات تركيا

أحمد اللاهونى طالبت غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات ، المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة؛ بضرورة إعادة النظر في إيجابيات وسلبيات اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر وتركيا، واتخاذ الاجراءات التي تحقق حماية صناعة الأثاث المحلية أكد المهندس…

أحمد اللاهونى

طالبت غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات ، المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة؛ بضرورة إعادة النظر في إيجابيات وسلبيات اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر وتركيا، واتخاذ الاجراءات التي تحقق حماية صناعة الأثاث المحلية

أكد المهندس أحمد حلمي رئيس الغرفة في المذكرة التي بعث بها لوزير الصناعة، أن انخفاض الليرة بشكل كبير، علاوة علي ما تقدمه تركيا لصادراتها إلي مصر خاصة من دعم تصديري كبير، إضافة إلى دخول المنتجات التركية إلى مصر بدون جمارك، كل هذه العوامل أدت إلى عدم قدرة المنتج المصري علي منافسة نظيره التركي داخل السوق المصري.

وتابع قائلا : تكلفة إحدى المنتجات الخشبية ( وش الباب) باحدي الشركات المصرية عضو الغرفة تصل إلي 70 جنيها؛ بينما المنتج التركي يباع الأن في مصر بـ 58 جنيها؛ ما أدي لعدم قدرة المصنع المصري علي الاستمرار وتم غلقه وتسريح 200 عامل

وحذر حلمي فى بيان له اليوم من الاستمرار في تنفيذ الاتفاقية دون ضوابط، مشددا على ضرورة حماية للمنتج المصري مثلما فعلت دول عديدة مثل المغرب والاردن وغيرها، فالأمر سيلحق أضرار بالصناعة الوطنية.

ولفت حلمي إلى أن كل دول العالم تسعي لحماية صناعتها وليس هذا بغريب، واكبر دليل حاليا هو الولايات المتحدة الأمريكية.

كان عدد من مصانع الأثاث والأخشاب تقدموا بمذكرة لغرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث يطالبون فيها بسرعة التدخل والتصرف بسرعة في الضرر الواقع عليهم نتيجة هبوط سعر الليرة التركية، مما يهدد بغلق المصانع وتشريد العمالة.

واقترحوا في مذكرتهم بضرورة فرض رسم اغراق علي المنتجات التي لها مثيل محلي.