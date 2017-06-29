غرفة الأثاث : 10- 15% ارتفاعًا مرتقبًا بالأسعار بعد زيادة الوقود

عمر سالم كشف المهندس أحمد حلمي، رئيس غرفة الأثاث باتحاد الصناعات المصرية، أنه من المرتقب أن تشهد أسعار الأثاث ارتفاعًا بما يتراوح بين 10 و 15%. وأضاف حلمي، فى تصريحات، لـ"المال"، أن ارتفاع الأسعار ناجم عن زيادة أسعار الوقود، الذى تم الإعلان عنه، اليوم، ولا سيما أن الوقود يعد من مدخلات الإن

عمر سالم

كشف المهندس أحمد حلمي، رئيس غرفة الأثاث باتحاد الصناعات المصرية، أنه من المرتقب أن تشهد أسعار الأثاث ارتفاعًا بما يتراوح بين 10 و 15%.





وأضاف حلمي، فى تصريحات، لـ”المال”، أن ارتفاع الأسعار ناجم عن زيادة أسعار الوقود، الذى تم الإعلان عنه، اليوم، ولا سيما أن الوقود يعد من مدخلات الإنتاج، كما أنه يتم استخدامه فى نقل البضائع.

وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار سيتسبب فى زيادة التضخم وحالة الكساد، واصفًا القرارات بأنها مؤلمة لكنها ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، ولكن يجب أن يتبعه إجراءات حماية وإجراءات تشجيع للصناعة المحلية والتصدير.

ﻭﺭﻓﻌﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ، ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻗﻔﺰ ﺑﻨﺰﻳﻦ 92 ﺇﻟﻰ 5 ﺟﻨﻴﻬﺎﺕ ﻟﻠﺘﺮ، ﻣﻦ 3.5 ﺟﻨﻴﻪ، ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻧﺤﻮ 43%، ﻛﻤﺎ ﺭﻓﻌﺖ ﺳﻌﺮ ﺑﻨﺰﻳﻦ 80 ﺇﻟﻰ 3.65 ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻦ 2.35 ﺟﻨﻴﻪ، ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ 55%.

ﻛﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺳﻌﺮ ﺑﻨﺰﻳﻦ 95 ﺑﺸﻜﻞ ﻃﻔﻴﻒ ﺇﻟﻰ 6.60 ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﺘﺮ ﻣﻦ 6.25 ﺟﻨﻴﻪ، ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ 5.6%، ﻭﺍﻟﺴﻮﻻﺭ ﺇﻟﻰ 3.65 ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﺘﺮ ﻣﻦ 2.35 ﺟﻨﻴﻪ، ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ 55%.