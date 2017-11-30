غرفة الأثاث : وفد من بيلاروسيا يزور القاهرة الأسبوع المقبل

المال- خاصتستضيف غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، وفدًا من بيلاروسيا برئاسة هينادي ديكوفيتسكي، نائب رئيس اللجنة الحكومية البيلاروسية لصناعة الأخشاب، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2017.وسيتم، خلال الزيارة، بحث سبل التعاون في مجال صناعة منتجات الأخشاب والاثاث، وتنظيم لقاءات

المال- خاص

تستضيف غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، وفدًا من بيلاروسيا برئاسة هينادي ديكوفيتسكي، نائب رئيس اللجنة الحكومية البيلاروسية لصناعة الأخشاب، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2017.

وسيتم، خلال الزيارة، بحث سبل التعاون في مجال صناعة منتجات الأخشاب والاثاث، وتنظيم لقاءات ثنائية، وبحث إقامة استثمارات مصرية بيلاروسية مشتركة، وإمكانية تصدير الخشب البيلاروسي للسوق المصرية، كما يتم تنظيم زيارات لمدينة دمياط للأثاث، وعدد من الشركات والمصانع؛ للتعرف على جودة الصناعة المصرية، وما توصلت إليه خلال الفترة الماضية، والتطور الحادث فى صناعة الأثاث بمصر.

من جانبه أكد أحمد حلمي، رئيس الغرفة، في تصريحات صحفية، أن قطاع الأثاث المصري مهتم بدخول السوق البيلاروسية، التي تعد مدخلًا مهمًّا لأسواق شرق أوروبا، مثل أوكرانيا، بجانب دول تجمع الأوروآسيوي، الذي يضم روسيا الاتحادية وكازاخستان وأرمينيا بجانب بيلاروسيا، مشيرًا إلى أن العلاقات السياسية المميزة بين بيلاروسيا ومصر تساعد فى زيادة علاقات التعاون بين مجتمعي الأعمال بالدولتين.



يُذكر أن وفدًا برئاسة عبد الحليم العراقي نائب رئيس الغرفة، وعضوية إيهاب سامي، وعمرو حلمي، وخالد محرز، وعمرو الرفاعي، ومعتز بهاء الدين العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة مدينة دمياط للأثاث، ومدير الغرفة، زار دولة بيلاروسيا خلال الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر الماضي، وبحث الوفد التعاون المشترك في قطاع الأخشاب والأثاث، كما زار المعرض الدولي المتخصص “معالجة الأخشاب 2017”.

وأجري الوفد سلسلة من اللقاءات شملت مباحثات رسمية مع يوري نازاروف رئيس اللجنة الحكومية البيلاروسية لصناعة الخشب والأوراق، بحضور ممثلين من الجمعية البيلاروسية لمنتجي الأخشاب والأثاث، وشركة الغابات البيلاروسية، وعدد من المعنيين بالأخشاب والأثاث، وبحث إمكانية التعاون المشترك من خلال استيراد الأخشاب من بيلاروسيا، وإمكانية استيراد خامات بديلة لصناعة الأثاث، وتصدير الأثاث المصري لسوق بيلاروسيا.