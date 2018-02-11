غرفة الأثاث: لا مد لفترة معرض فيرنكس

أحمد اللاهونىرفضت الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، مد فترة معرض "فيرنكس آند ذا هوم" الدولي للأثاث، التى تنتهى اليوم الأحد.وقال أحمد حلمى، رئيس غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات، إن مسئولى الهيئة رفضوا مد الفترة لارتباطهم بموعد معرض مصر الدولي للبترول (إيجبس 2018)، الذى تنطلق فعاليات دورته الثا

أحمد اللاهونى

رفضت الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، مد فترة معرض “فيرنكس آند ذا هوم” الدولي للأثاث، التى تنتهى اليوم الأحد.

وقال أحمد حلمى، رئيس غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات، إن مسئولى الهيئة رفضوا مد الفترة لارتباطهم بموعد معرض مصر الدولي للبترول (إيجبس 2018)، الذى تنطلق فعاليات دورته الثانية غدًا ولمدة 3 أيام.

وانطلقت فعاليات المعرض الدولى للأثاث والديكور والمفروشات “فيرنكس” بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، بمدينة نصر خلال الفترة 8 – 11 فبراير الحالي، على مساحة 40 ألف متر مربع، بمشاركة 200 شركة من كبرى الشركات المحلية العاملة بمجال تصنيع الأثاث.

وحسب جولة قامت بها “المال” داخل المعرض، قد شهد اليوم الأخير من “فيرنكس” إقبالًا محدوداً مقارنة بالأيام الثلاثة الماضية، حسبما أكد عدد من العارضين.

وأرجع العارضين انخفاض نسبة المشاركة اليوم إلى حالة الجو غير المستقرة، فضلاً عن أن “الأحد” يعتبر هو أول أيام الدراسة، ما يمنع الأسر من التسوق فيه.

واعترضت إسراء محمد، مسئول مبيعات بشركة السلام لتجارة الأبواب المصفحة، على اختيار هذا التوقيت لإقامة المعرض، وقالت إنه خطأ لأنه متزامن مع بدء الموسم الدراسي.

وأشارت إلى أنها شركتها لم تستطع تحقيق المستهدف من المعرض، إذ لم تصل مبيعاتها 50% من النسبة المتوقعة.

واتفقت معها فى الرأى أمل عاطف، مسئول بشركة سيدار للستائر، مؤكدة صعوبة مشاركة الشركة فى الدورة المقبلة للمعرض.

وبلغت صادرات قطاع الأثاث خلال العام الماضي 331 مليون دولار منها صادرات الأثاث الخشبي بما قيمته 284.66 مليون دولار، أما صادرات “الخشب ومشتقاته” سجلت 20.12 مليون دولار، وصادرات الأثاث المعدني 19.48 مليون دولار، وصادرات “منتجات الخشب واخرى” 4.58 مليون دولار، وصادرات “المفصلات والتركيبات” 1.28 مليون دولار، وصادرات “الاثاث الأخر” 30 ألف دولار، و”الأثاث من الخيزران” 9 آلاف دولار، و”الأثاث من لدائن” 82 ألف دولار.