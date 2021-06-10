اقتصاد وأسواق

غرفة الأثاث توقع مذكرة تفاهم مع الشركة التجارية لتأمين واردات الأخشاب

بحضور هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام
عمر سالم 4:45 م, الخميس, 10 يونيو 21 4:45 م, الخميس, 10 يونيو 21

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وقعت غرفة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات برئاسة المهندس أحمد حلمي مذكرة تفاهم لتأمين واردات الاخشاب مع الشركة التجارية – إحدي الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري – وزارة قطاع الأعمال العام. 

وقع عن الغرفة المهندس أحمد حلمي وعن الشركة التجارية للاخشاب المهندس محمود أبو جبل السقا، بحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.

من جانبه أشاد رئيس غرفة الأخشاب والأثاث بمذكرة التفاهم، لأنها تأتي في إطار التعاون مع الشركة التجارية للأخشاب، بهدف تأمين واردات مصر، في ظل تناقص المعروض عالميا من خام الأخشاب، مع زيادة الطلب عليه نتيجة الإنشاءات،  ما تسبب في فجوة كبيرة بين العرض والطلب ونتج عن ذلك ارتفاع الأسعار في مصر.

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صورة من توقيع العقد

وأوضح أن التعاون مع الشركة التجارية للأخشاب يهدف الي قدرة الشركة –  لما لها من اسم كبير في هذه التجارة — في توفير خام الأخشاب والمسطحات بكميات كبيرة وأسعار مناسبة وأكثر تنافسية للسوق المصرية.

كما يهدف إلى تأمين واردات الأخشاب لصناعة الأثاث في مصر، خاصة أنها صناعة مرتبطة مباشرة بحجم الإنشاءات وحركة التعمير التي تشهدها مصر.

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وأشار حلمي إلي أنه كغرفة واتحاد صناعات تتحرك بشكل قوي ومباشر في كل المسارات بهدف سد الفجوة بين المطلوب والمعروض من خام الأخشاب، سواء كن خلال خطة قصيرة أو طويلة كتعاون مع الشركة لخدمة الصانع المصري.

واختتم بتوجيه الشكر  للوزير هشام توفيق والمهندس محمود السقا علي المبادرة التي تبنتها وزارة قطاع الأعمال العام  في مساندة صناعة الأثاث المصري.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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