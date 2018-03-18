غرفة الأثاث تدرس إنشاء مقر بسوهاج للتواصل مع المصنعين

حلمى: الفرع الجديد يخدم الصناعة ويحل مشكلات الحرفيينالمال - خاصتدرس غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، إنشاء مقر لها بسوهاج، بهدف سهولة التواصل بين الغرفة والمصنعين بالمحافظة، خاصة أن الغرفة تضم فى عضويتها ما يقرب من 120 شركة من المحافظة أعضاء بالغرفة، كما أن بها العديد من

حلمى: الفرع الجديد يخدم الصناعة ويحل مشكلات الحرفيين

المال – خاص

تدرس غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، إنشاء مقر لها بسوهاج، بهدف سهولة التواصل بين الغرفة والمصنعين بالمحافظة، خاصة أن الغرفة تضم فى عضويتها ما يقرب من 120 شركة من المحافظة أعضاء بالغرفة، كما أن بها العديد من الورش والمصانع الصغيرة غير المسجلة، والتى تسعى الغرفة لضمهم لعضويتها للاستفادة من الخدمات المقدمة مثل المعارض، وزيادة الصادرات.

قال المهندس أحمد حلمي رئيس مجلس إدارة الغرفة فى تصريحات صحفية: ” الغرفة تسعى خلال المرحلة المقبلة للتواصل مع المصنعين والورش والحرفيين في كل محافظات وقري مصر؛ وذلك انطلاقًا من مسئوليتها تجاه كل من يعمل بقطاع منتجات الأخشاب والأثاث، وبحث مشكلاتهم ومد يد العون إليهم، وذلك فى إطار سعيها لتعريف المجتمع الصناعى بالخدمات التى تقدمها الغرفة لمساعدة المصنعين وصغار الصناع.



وأضاف “حلمى” أن ما سيتم فى سوهاج، هو استكمال لما بدأته الغرفة، من تنظيم زيارات لكل محافظات مصر، لافتا إلى أن مجلس إدارة الغرفة منذ توليه المسئولية، حرص على تنظيم زيارات لبحث مشكلات الصناعة والمصنعين وخلق حالة من التواصل بين الغرفة والمصنعين، أو بين المصنعين بعضهم البعض لخلق حالة من التكامل والتعاون والبعد عن استيراد ما يمكن إنتاجه محليا.

وأوضح أنه تم حصر المشكلات التي يعاني منها المصنعون وأصحاب الورش في سوهاج، والمتمثلة، في تخصيص أراض، أو بنية تحتية، أو توافر الخام، والتسويق، وستسعى الغرفة خلال الفترة المقبلة لحل هذه المشكلات مع الجهات المعنية.

من جانبه اكد المهندس محمود ابو شوشة عضو مجلس ادارة الغرفة، أن الزيارة لمحافظة سوهاج كانت مهمة للغاية للوقوف على حجم مشكلات العاملين وكيفية التواصل معهم.

وكشفت أن سوهاج بها 4 مصانع كبيرة لإنتاج الخشب الحبيبي، “M.D.F” من تدوير المخلفات الزراعية، مشيرا الى أن أصحاب هذه المصانع يجدون مشكلة كبيرة فى كيفية تجميع هذه المخلفات والحصول عليها، وستسعى الغرفة من خلال وجود مقر لها في محافظة سوهاج، لازالة العقبات امام الصناع وتعريف القطاع الصناعي والورش بالخدمات التي تقدمها الغرفة وكذلك تسجيل وضم الورش والمصانع لغضوية الغرفة للاستفادة من خدماتها.

واكد أبو شوشة أنه التقى خلال الزيارة عددا من المسئولين، وبعض اصحاب المصانع، ومديري المناطق الصناعية، ومدير هيئة التنمية الصناعية بالمحافظة، ومدير مركز تحديث الصناعة بسوهاج، ومديري خدمة المستثمرين، والمشروعات بالمحافظة، وأبدى الجميع ترحيبهم وتعاونهم مع وفد الغرفة والمساهمة لحل مشكلات المصنعين والحرفيين، كما أشاد أبو شوشة بالتعاون الذى أبداه الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، بشأن إنشاء مقر للغرفة بالمدينة، وكذلك الجهد المبذول من اعضاء الغرفة التجارية بسوهاج.

من جانبه أكد سامح نصير مدير غرفة منتجات الاخشاب والاثاث، أن زيارة سوهاج حملت رسالة للمصنعين والحرفيين بالمحافظة أن الغرفة تمد لهم يد المساندة والدعم؛ والتواصل معهم والاستماع إلى مشكلاتهم ومحلولة ايجاد الحلول المناسبة، ووضعهم علي الطريق الصحيح، حيث تم حصر المنشآت العاملة بقطاع صناعة منتجات الاخشاب والاثاث، للتعرف على احتياجاتهم الفنية لدعمهم وضمهم إلى عضوية الغرفة.

من جانبه رحب ميشيل الجمل عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية بسوهاج، بوجود مقر لغرفة صناعة منتجات الأخشاب والاثاث، بمحافظة سوهاج؛ ما يخلق حالة التواصل والتعامل المباشر بشكل سريع وفعال، وهى خطوة ايجابية تحسب لمجلس الادارة للتواجد قرب المناطق الصناعية والتيسير والتسهيل على المنتسبين للغرفة من أبناء المحافظة لعرض مشكلات الصناع والمستثمرين والحرفيين وابراز المشكلات على السطح، لإيجاد سبل للحلول، ما يصب فى النهاية فى مصلحة الصناعة بشكل عام.