غرفة الأثاث: انطلاق المرحلة الأولى من تدريب طلبة الفنون التطبيقية بالمصانع

المال - خاصبدأت غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، هذا الأسبوع تدريب 116 طالبا كدفعة أولى من طلبة كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، تشمل طلبة الفرقة الثانية والثالثة، اقسام، التصميم الداخلى والاثاث، الطباعة والنشر والإعلان، التصميم الصناعي، الفوتوغرافيا والسينما والتليفزيون،

المال – خاص

بدأت غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، هذا الأسبوع تدريب 116 طالبا كدفعة أولى من طلبة كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، تشمل طلبة الفرقة الثانية والثالثة، اقسام، التصميم الداخلى والاثاث، الطباعة والنشر والإعلان، التصميم الصناعي، الفوتوغرافيا والسينما والتليفزيون، الاثاث والانشاءات المعدنية والحديدية؛ حيث سيتم توزيعهم على 20 مصنع أثاث أعضاء الغرفة، يأتى ذلك فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الغرفة والكلية.

ووقعت الغرفة بروتوكول تعاون مع كلية الفنون التطبيقية جامعة 6 أكتوبر، لتدريب طلبة الكلية بمصانع الأثاث أعضاء الغرفة خلال شهر أغسطس المقبل.

من جانبه أكد المهندس أحمد حلمى رئيس غرفة صناعة منتجات الأخشاب والاثاث، فى بيان له اليوم أن الهدف من البروتوكولات مع كليات الفنون التطبيقية هو الارتقاء بالعملية التعليمية، وربطها باحتياجات سوق العمل الخارجية، ومساعدة كل من لديه موهبة التصميم، إضافة إلى خلق نقطة التقاء، ومد جسور للتواصل، تربط المصممين، ومهندسى الديكور، بالصناع المصريين على مستوى الجمهورية، وإنشاء قاعدة قوية للتصنيع المحلى بأفكار وأذواق عالية ووجود منتجات مطلوبة فى السوق، تتحدى المستورد إن لم تكن تتفوق عليه.

وقال المهندس على البدري، عضو مجلس إدارة الغرفة، إن هذه البروتوكولات تمثل قيمة سواء للطلبة أو للمصانع، وخطوة جيدة جدا لتفعيل التدريب بشكل منظم مع وجود برنامج محدد للتدريب، مع وجود تقييم فعلى للطلبة المتدربين، كما أنها تحقق استفادة للمصانع من خبرات وموهبة الطلبة فى جميع الاقسام.

وأوضح أنه تم الاتفاق على أن تكون فترة التدريب بالمصانع لمدة أسبوعين يمر خلالها الطلبة بكل مراحل الانتاج بدءا من التصميم وانتهاء بالمنتج النهائى والتسويق.

ولفت الى أن الفترة المقبلة ستشهد التعاون بين الغرفة وجميع كليات الفنون التطبيقية والجميلة بكافة الجامعات

من جانبها أكدت الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، أن التعاون مع غرفة الأثاث يعد فرصة رائعة، لاتاحة الفرصة لتدريب الطلبة مما يخلق احتكاك الطلبة بسوق العمل، واكتساب الخبرات الصناعية بشكل مباشر، وتنمية الأفكار للطلبة.

ولفتت الى التنبيه على الطلبة بالانتظام فى الحضور وعدم التغيب وفى نهاية الفترة التدريبية سيتم تقييمهم بشكل حقيقى حتى يحقق البرنامج التدريبى غايته وهدفه وتخريج طلبة تخدم سوق العمل.

واشارت الى أن الكلية حصلت على فرص تدريب للطلبة بمصانع أعضاء بغرف الصناعات الهندسية، والمعدنية، والطباعة.