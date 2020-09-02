غرفة «أسوان» تطالب بمد مبادرة «صيف فى الصعيد» حتى أكتوبر 2021

طالب خيرى محمد على رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان، وزارة السياحة والآثار بمد فترة التخفيض على أسعار التذاكر للسائحين الأجانب لزيارة المتاحف والمواقع الآثرية بمدينتى الأقصر وأسوان، لمدة عام وذلك حتى شهر أكتوبر لعام 2021.

كانت وزارة السياحة والآثار، أطلقت مبادرة «صيف فى الصعيد»، لتشجيع السائحين على زيارة الأماكن الأثرية فى صعيد مصر حتى 31 أكتوبر 2020، حيث تمنح المبادرة تخفيضاً بنسبة %50 على أسعار التذاكر الكاملة للزائرين الأجانب بالمتاحف والمواقع الأثرية فى الصعيد.

وسيدفع جميع السائحين الأجانب سعراً موحداً وهو سعر تذاكر الطلاب الأجانب والذى يمثل %50 من قيمة التذكرة الكاملة.

وأضاف خيرى لـ«المال»، أن قرار عودة الحركة السياحية لمدن الأقصر وأسوان «جيد» خاصة فى ظل الظروف التى يعانى منها القطاع والعاملين به منذ بدء جائحة فيروس كورونا، متوقعاً أن يكون هناك تحسناً تدريجياً فى نسب الإشغال وأعداد السائحين الوافدين إلى الأقصر وأسوان.

وأشار إلى أنه خلال هذا الوقت من العام كانت الأسواق الأوروبية ومنها الإسبانى والألمانى والبولندى تُوفد السائحون لمدن أسوان والأقصر، موضحًا أنه فى حال مازالت بعض الأسواق لم تفتح أبوابها بعد فمن الصعب البحث عن أسواق بديلة لأن مدن السياحة الثقافية لها نوعية معينة من السائحين، ولكن مصر مازالت بلد مطلوبة سياحياً.

ولفت خيرى إلى أن هناك اجتماعات دورية فى الغرفة للاستعداد لاستقبال السائحين، مؤكدًا على التزام العاملين بقطاع السياحة فى أسوان بالإجراءات الاحترازية التى أقرتها وزارتى السياحة والآثار والصحة.

يشار إلى أن الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، اعتمد الضوابط الخاصة باستئناف أنشطة السياحة الثقافية فى مصر اعتبارا من 1 سبتمبر، مشيرا إلى أنه سيتم فتح جميع المتاحف والمواقع الأثرية بمحافظات مصر للزيارة، كما سيتم السماح للمصريين والأجانب بالتنقل بين المدن السياحية والمعالم الأثرية والمتاحف المختلفة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وحددت الضوابط الحد الأقصى لعدد الزائرين المتواجدين فى نفس الوقت داخل المتاحف والمواقع الأثرية غير المكشوفة بنحو 200 زائر فى الساعة للمتحف المصرى بالتحرير، و100 زائر فى الساعة للمتاحف الأخرى.