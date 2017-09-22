غرب مصر يركز على الصناعات الصغيرة و المتوسطة

معتز محمود:

مع سعى الدولة الحثيث لتنفيذ مشروع تنمية غرب مصر، والمقرر إقامته بمدينة النجيلة غرب مدينة مرسى مطروح، بدأ التخطيط لعدة قطاعات وصناعات من المقرر أن يتم توطينها داخل المشروع .

وتعد القطاعات الصناعية هى المستهدفة فى المقام الأول وتشمل الصناعات الصغيرة – المتوسطة – التجمعية وبناء وتصليح وإصلاح السفن الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى ( تين – زيتون – بلح) والصناعات الكيماوية ( البلاستيك – ألبويات بانوعها ) وصناعات الخامات الناضبة والموارد الطبيعية والمنسوجات والملابس الجاهزة وصناعىة ودباغة الجلود وصناعة الأسماك.

ومن المتوقع أن يصبح لمشروع تنمية غرب مصر أهمية كبيرة يزيد من خلاله دور مصر الإقليمى مع زيادة حركة التجارة الدولية والقدرة الاستعابية لحجم الصادرات والواردات، خاصة مع أهمية هذا الموقع لربط أفريقيا بقارة أوربا وآسيا لنقل المنتجات الأفريقية وتبادل السلع.

كما أن المشروع مرتبط بشبكة متنوعة من الطرق والمواصلات، مدعوما بمناطق لوجيستية تزيد من نصيب مصر من أنشطة تدوال الحاويات وسياحة الكروز مع إقامة مدينة سياحية تترتكز على جمالية الموقع والمناخ و تكامل الأنشطة ضمن إستراتيجية تطوير هادفة، كما أنه من المقرر لهذا المشروع أن يجعل من مطروح مركز اقتصادى يعتمد على تحسين المناخ الاستثمارى، ويساهم فى تنشيط الاقتصاد المحلى والقومى لتحقيق تنمية شاملة تقود جميع القطاعات الأخرى مثل السياحة والزراعة وتنمية عمرانية متكاملة وتوفير المزيد من فرص العمل ووفره فرص إسكان وخدمات ضمن بيئة عمرانية مستدامة، وخضراء مع إتاحة الامتدادت والمحاور العرضية والتى تعمل على نقل وتوسيع التنمية إلى عمق المناطق الصحراوية.



وفى سياق متصل، أعلن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، عن قيام لجنة من هيئة المساحة الأحد المقبل، بالتوجه لمدينة النجيلة لحصر جميع الأراضى والمنازل بمنطقة مشروع تنمية غرب مصر تمهيدا لتقدير التعويضات اللازمة للأهالى.

وأضاف المحافظ خلال اجتماعه ووفد من قبائل مدينة النجيلة لاطلاعهم على ما تم من خطوات حتى الآن بمشروع تنمية غرب مصر، بحضور علاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد، والقيادات التنفيذية المعنية، أنه لن يضار أي مواطن في عهد الرئيس السيسى، الذي يحرص دائما على تحقيق مصالح المواطنين .

وأشار إلى أن المحافظة نفذت قرارات رئيس الجمهورية بخصوص أراضي الضبعة والعلمين ورأس الحكمة، وجرى ذلك بتفهم ووعى من الأهالي الذين ضربوا ومازالوا أروع أمثلة الوطنية والانتماء للدولة المصرية، وغلبوا المصلحة العليا للبلاد على مصالحهم الشخصية، خاصة أن ذلك يحقق مصلحة الوطن والمواطن فى نفس الوقت، مؤكدين دائمًا أنهم جزء لا يتجزأ من الدولة حماة لبوابتها الغربية.