غرب بورسعيد يتهيأ لاستقبال السفينة دريم في أولى رحلاتها

بورسعيد- أمانى العزازى يستقبل ميناء غرب بورسعيد، غدًا الخميس، السفينة السياحية world dream وجنسيتها بهاما التابعة لتوكيل بارويل للملاحة قادمة من جبل طارق متجهة إلى سيريلانكا. ويبلغ طول السفينة وورلد 336 مترًا، وعرضها 52 مترًا، بحمولة 151300 طن وبدون ركاب.

بورسعيد- أمانى العزازى

يستقبل ميناء غرب بورسعيد، غدًا الخميس، السفينة السياحية world dream وجنسيتها بهاما التابعة لتوكيل بارويل للملاحة قادمة من جبل طارق متجهة إلى سيريلانكا.

ويبلغ طول السفينة وورلد 336 مترًا، وعرضها 52 مترًا، بحمولة 151300 طن وبدون ركاب.

وأكد القبطان عصام داود، رئيس تحركات القناة ببورسعيد، أنه من المنتظر أن تتراكى السفينة على رصيف الميناء السياحى لاستقبال أفراد طاقمها وصعودهم على السفينة، لافتًا إلى أن الرحلة هى الأولى للسفينة بعد إتمام عمليات بنائها، لافتًا إلى تعديل طول المربط برصيف الميناء ليتناسب مع طول السفينة؛ استعدادًا لاستقبالها بمصاحبة قاطرتين من قاطرات هيئة قناة السويس.