غرب المنيا.. 3 عوامل وراء فشل زراعة 3 آلاف فدان قطن

أبرزها المناخ القاسى وغياب «مصدات الرياح» السنتريسى: سعر القنطار لن يتأثر سلبًا.. والقطاع الخاص لن يخاطردعاء حسني والصاوي أحمد أكد خبراء الأقطان وممثلوالفلاحين، فشل مشروع الجنى الآلى للقطن الذى نفذته وزارة الزراعة لأول مرة خلال العام الحالى بمنطقة غرب المنيا، على مس



أبرزها المناخ القاسى وغياب «مصدات الرياح»

السنتريسى: سعر القنطار لن يتأثر سلبًا.. والقطاع الخاص لن يخاطر

دعاء حسني والصاوي أحمد

أكد خبراء الأقطان وممثلوالفلاحين، فشل مشروع الجنى الآلى للقطن الذى نفذته وزارة الزراعة لأول مرة خلال العام الحالى بمنطقة غرب المنيا، على مساحة 3 آلاف فدان، جرى زراعة 1500 فدان منها فقط لم تنبت جميعها.

وأوضحوا أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية وراء فشل مشروع غرب المنيا لجنى القطن آليا، العامل الأول يتعلق بالمناخ، حيث يُعتبر المناخ قاريًّا شديد الحرارة صيفًا وشديد البرودة شتاء، كما كان تعرض البلاد لعاصفة رملية صحراوية وارتفاع درجات الحرارة سبباً وراء عدم إنبات المحصول

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وأما العامل الثانى فيتمثل فى عدم إقامة مصدات للرياح أوإقامة صوبات زجاجية تعمل على موازنة درجات الحرارة، والعامل الأخير عدم الاعتماد على زراعة محاصيل لتثبيت التربة مثل البرسيم، مع عدم زراعة محاصيل فى الشتاء كبداية، مثل الخضراوات كالطماطم، والبقوليات، والذرة الشتوية.

وتمتلك وزارة الزراعة وتدير ذلك المشروع الذى كان من المفترض أن يكون نموذجًا للمناطق المحيطة فى 1.5 مليون فدان، إذ كان من المفترض أن يقوم الرئيس عبدالفتاح السيسى بافتتاح المشروع فى يونيوالمقبل.

قال نبيل السنتريسى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، ورئيس شركة ألكان لتجارة الأقطان، إن مشروع زراعة القطن وجمعه آليًّا الذى أجرته وزارة الزراعة فى منطقة غرب غرب المنيا فشل فى تحقيق أى نتائج مرجوة إذا لم ينبت المحصول.

كانت وزارة الزراعة، أعلنت زراعة منطقة غرب المنيا بالقطن وجنيه آليا، ومنحت الوزارة لبعض الشركات الأرض بنظام حق الإنتفاع لزراعتها، ومن بينها شركة الكان.

تابع السنتريسى لـ«المال»، أن شركته الكان خصصت لها وزارة الزراعة 500 فدان لزراعتها ضمن 1500 فدان، ولكنها لم يتحمل خسائر تذكر لكون أن التقاوى وفرتها وزارة الزراعة كماوفرت كافة الآلات والمعدات لإتمام عمليات الجنى الآلي.

أضاف، أنه قام بزيارة المنطقة قبل زراعتها وهى منطقة مفتوحة ليس بها شجرة _ وفقاً لوصفه، وكان لابد من إحاطة المشروع بمصدات للرياح خاصة وان العواصف الترابية أدت إلى ردم مساحات كبيرة من التى جرى زراعتها.

أوضح رئيس أـتحاد مصدرى الأقطان، ان هناك اراضى على إمتداد قرابة 50 كم، من المناطق التى تم جرى زراعتها غرب المنيا، كانت الزراعة فيها جيدة جدا، وكان الفارق بين المنطقتين أن الأخيرة كانت محاطة بأراضى زراعية وغرب المنيا لم تكن كذلك كما أنه لم يراعى فى المشروع الجديد زراعة محاصيل لتثبيت التربة.

ورغم فشل مشروع الجنى الآلى الذى نفذته وزارة الزراعة بمشاركة بعض الشركات هذا العام، إلا أن السنتريسى يشدد على ضرورة إعادة تجربة الزراعة الآلية بصور أكثر فنية وإحترافية من قبل الوزارة، خاصة وان تلك التجربة حال نجاحها كانت ستجعل سعر القنطار يصل لـ1000 جنيه بدلاً من 1800 جنيه، وكان سيكون فى منافسة قوية مع الأقطان المستوردة التى يصل سعرها لـ1800 جنيه وتصل فاتورة إستيراد مصر سنوياً منها لـ2 مليون قنطار، فضلاَ عن مكاسب من بيع بذرة القطن والكسب المستخدم كعلف للثروة الحيوانية.

وأكد السنتريسى، على أن فشل التجربة لن يؤثر بأى حال من الاحول على اسعار الأقطان إنتاج 2018، فهى تعد تجربة مستقبلية.

ويقول السنتريسى، أن القطاع الخاص ليس لديه إستعداد لتحمل خسائر فشل تجربة زراعة القطن وجنيه آليا، ولكن على وزارة الزراعة القيام بهذا الدور ولابد من إجراء تجارب متعددة بعدة اراضى متنوعة كمرسى مطروح والواحات والنوبارية وتوشكى، وأن يتم إجراء تجارب على مساحات أكبر من التى كانت تنفذها الزراعة والتى كانت لا تتجاوز 5- 10 افدنة فى السابق لا يمكن الحكم عليها.

ودعا لتشكيل لجنة قومية إشرافية لزراعة القطن تضم خبراء زراعة ممن لديهم خبرات فى عمليات الزراعة والجنى الآلي.

وأكد حسين عبدالرحمن، نقيب الفلاحين، أن هناك عدة أخطاء فنية حدثت فى مشروع غرب المنيا، ومن بينها اختيار محصول القطن للزراعة فى بداية المشروع، إذ كان من الأجدى زراعة محاصيل تُثَبِّت التربة مثل البرسيم.

وأوضح النقيب أن القطن لم ينبت فى هذا المشروع نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، والتى صاحبها عاصفة ترابية خلال الفترة الماضية؛ ما أدى لذبول وموت النباتات التى كانت فى طور الإنبات، وكان من الأجدى زراعة محاصيل أخرى مثل الطماطم والخضراوات فى التوقيت الشتوى؛ لأن المناخ فى هذه المنطقة قارىٌّ، بمعنى أنه شديد الحرارة صيفًا وشديد البرودة شتاءً.

وقدر عبدالرحمن حجم ما صُرف على زراعة الـقطن وباقى المحاصيل فى منطقة غرب المنيا، بقيمة 500 مليون جنيه كمصروفات زراعية، و500 مليون أخرى على البنية التحتية للمشروع، إذ تصل قيمة المشروع وتكلفته لـمليار جنيه تم صرفها على البدء فى زراعة 8000 فدان من المساحة الإجمالية البالغة 20 ألف فدان بالقطن ومحاصيل أخرى.

وأضاف أن المزارعين يفضلون زراعة المحاصيل مثل الفاصوليا واللوبيا والطماطم بتلك المناطق، وهى تجود بشكل أفضل لكن هناك عدة أخطاء فنية واضحة.

وأشار عبدالرحمن إلى أنه كان من المفترض إقامة مصدات طبيعية حول المشروع للوقاية من أخطار المناخ المكشوف الذى تتعرض له مواقع تلك المشروعات.

وأكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة أن المنطقة واجهت مشكلات مناخية شديدة لم يتم وضعها فى الحسبان، وأن جميع المحاصيل التى تمت زراعتها فى المنطقة مثل القطن واللوبيا والعنب لم تنبت وماتت فى مهدها نتيجة قسوة المناخ الذى يعتبر عاملا طاردًا للزراعة بجنوب مصر، حيث تُزرع المحاصيل ببعض المناطق فى عمق الصحراء فى فصل الشتاء فقط، مع زراعة محاصيل أخرى مثل الذرة لعمل سيلاج للماشية.

وقدَّر الدكتور سعيد خليل، متخصص فى الهندسة الوراثية بمركز البحوث الزراعية، التكلفة التى تحملتها خزانة الدولة لتنفيذ المشروع بـ1.5- 2 مليار جنيه.

وأضاف أن عدة أخطاء فنية تسببت فى فشل مشروع الجنى الآلى للقطن بمنطقة غرب المنيا، أهمها غياب المقومات الأساسية لنجاحه، فالمنطقة يغلب عليها الأجواء القارّية التى تشبه أجواء الواحات البحرية وهوأقرب للجاف لم يكن يصلح لزراعة محصول القطن، فالمحصول بحاجة إلى درجة حرارة معتدلة فى بداية الزراعة، ثم درجة حرارة مرتفعة فى مرحلة النموالخضرى، ودرجة حرارة مرتفعة مع رطوبة أثناء تكوين اللوزة وتكوين التيلة، وهذا لم يكن متوفرًا.

وتابع أن درجة ملوحة مياه الآبار التى استخدمت لرى المحاصيل كانت مرتفعة ولم تكن تصلح، وكان من الأَجدى استخدام الرى بالتنقيط مع استخدام أحماض أمينية لخفض الملوحة.



