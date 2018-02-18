غرب الدلتا للنقل تستهدف شراء 50 أتوبيسا بقيمة 135 مليون جنيه

المال ـ خاص عقدت الجمعية العامة لشركة غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري اليوم الأحد لمناقشة مشروعات الموازنة التقديرية عن العام المالي 2018/2019 برئاسة اللواء محمد أحمد إبراهيم يوسفـ رئيس الجمعيات العامة ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والب

المال ـ خاص



عقدت الجمعية العامة لشركة غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري اليوم الأحد لمناقشة مشروعات الموازنة التقديرية عن العام المالي 2018/2019 برئاسة اللواء محمد أحمد إبراهيم يوسفـ رئيس الجمعيات العامة ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري .



وتقدمت الشركة بخطط مالية واستثمارية طموحة تستهدف تحقيقها خلال العام المقبل وقد تم مناقشة الموازنة التقديرية من أعضاء الجمعيات العامة لتلك الشركة وفى حضور أعضاء ومراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات وتم اعتماد هذه الموازنة فى تلك الاجتماعات

وتستهدف الشركة تنفيذ خطة استثمارية قدرها 143.5 مليون جنيها منها 135 مليون جنيه لشراء عدد 50 أتوبيسا ليرتفع عدد السيارات الصالحة للتشغيل إلى 371 اتوبيسا.

كما تتوقع الشركة أن يتم نقل 11.2 مليون راكب مقابل 7.2 مليون خلال عام 2016/2017 .



كما تستهدف تحقيق إيرادات بنحو 373 مليون جنية مقابل 192 مليون جنيهاً فى العام السابق 2016/2017.



وبحسب بيان للشركة القابضة فمن المستهدف صافى ربح مبلغ 41.1 مليون جنيهاً مقابل 1.5 مليون جنيهاً فى العام السابق بزيادة قدرها40 مليوناً.



